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富達國際對下半年整體股票投資看法樂觀，美AI產業鏈見吸引力入市機會

11/06/2026

　　富達國際全球多元資產投資主管Matthew Quaife指出，於今年下半年，對股票整體持樂觀看法，尤其看好日本及部分新興市場，當中AI資本開支是持續推動環球市場主要動力，並帶動能源短缺及電網升級等相關投資，並正為投資者提供具吸引力的入市機會，由於市場過往集中於少數高估值科技股。

 

富達國際對下半年整體股票投資看法樂觀，美AI產業鏈見吸引力入市機會

富達國際全球多元資產投資主管Matthew Quaife（左）、富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾（右）（許英略攝）

 

　　他亦稱，與能源相關商品，可以作為分散地緣政治風險的有效工具。

 

　　對於霍爾木茲海峽關閉所引發的能源供應衝擊，該行所預期基本情境為，衝突將會逐步化解（Messy Resolution），能源市場將持續存在地緣政治風險溢價，亞洲部分地區所受影響將最為顯著，歐洲亦相對較受衝擊。

 

　　雖然美國則預期將較能抵禦能源衝擊，惟因計及上述因素，聯儲局今年的減息空間將相當有限。

 

晶片及科企主導下半年亞洲投資主題

 

　　亞洲方面，AI資本開支激增利好區內晶片及科技企業，將主導2026年下半年的投資主題，其中中國內地、南韓及台灣等較富裕北亞經濟體系相對較能抵禦衝突影響；南亞及東南亞地區，如印度、泰國及菲律賓等則較為脆弱。

 

開始察覺到中國硬件企業估值具吸引力

 

　　他提到，開始察覺到中國硬件企業的估值具吸引力，並在實體AI產業鏈中地位日益重要，受惠於研發投資不斷增加或政府推動科技自主與供應鏈本地化。

 

　　日本方面，他預期日刺政府將推出包括補充預算等額外財政支持，且預期日本央行將循序漸進推進利率正常化，以穩定通脹預期而不致抑制增長，中型企業有望受惠於內需復甦。

 

撰文：經濟通採訪組

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