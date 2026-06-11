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德永佳：越南廠房第二期於2026/27年度末分階段投產，並將客戶群拓展至美國以外國際市場

11/06/2026

　　被問及伊朗戰爭對集團原材料成本方面的影響，德永佳(00321) 執行副主席兼執行董事潘浩德表示，在原材料方面，石油價格走勢對原材料以及化工類物料都有一定影響，而集團就此正與各個品牌商協商，「其實大家都清楚目前市場狀況」，彼此都會互相遷就，盡量各讓一步，實現雙贏，並指出相關產品將會作出相應的價格調整，並指定價權不在集團手上，具體定價策略均由品牌方規劃。

 

德永佳：越南廠房第二期於2026/27年度末分階段投產，並將客戶群拓展至美國以外國際市場

左起：德永佳首席財務官徐浩然、執行副主席兼執行董事潘浩德、行政總裁兼執行董事何麗康、執行董事胡智恒（吳仲賢攝）

 

　　集團行政總裁兼執行董事何麗康表示，在2025/26年度，集團線上門店按年增加198間至237間門店，而實體門店則按年減少234間至265間門店，並指集團優化中國內地與香港的線下零售布局，關閉營運續效不佳之門店和將資源重新分配至更具潛力的電商業務。

 

　　何麗康表示，隨著全球貿易風險逐步趨於穩定，集團於2025年8月啟動越南廠房第二期擴產，逐步增加越南廠房的針織布產能，越南廠房第二期計劃於2026/27年度末開始分階段投產，並指集團積極將客戶群拓展至美國以外的國際市場，以實現客戶多元化，亦會成立專責小組，與周邊地區的下游製造商建立戰略合作夥伴關係，為大型零售品牌提供一站式解決方案。

 

　　何麗康提及，在零售及分銷方面，集團維持輕資產營運模式，而在中國內地電商業務，集團優先拓展電商業務，並積極評估跨境電商的可行性，亦會運用人工智能驅動的工具；而在香港電商業務方面，集團會利用強大的IP合作以促進銷售，提升門店效益，而為各實體店進行全面的盈利能力檢討，並於續租時採取審慎態度。

 

　　去年度集團派息比率為86%，何麗康表示，希望維持60%至80%派息比率，過去兩三年都做到該水平，今次派息比率逾80%，原因之一是現金流水平理想。

 

撰文：經濟通採訪組

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