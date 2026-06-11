新股上市 | 陳翊庭：首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元

港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，今年首5個月有10家根據18C章公司上市，集資逾250億元，涉及機器人、自動駕駛、人工智能及航天等領域，反映交易所制度與產業趨勢高度契合。

陳翊庭（港交所網頁）

她出席港交所未來科技峰會表示，首5個月本港首次公開招股集資額達到1600億元，股權資本市場融資總額逾4000億元，二級市場交投持續活躍，日均交易額達2750億元。

陳翊庭表示，香港市場正由傳統經濟融資平台，逐漸轉型為以科技與新經濟為驅動的資本市場，過去一年中國科技創新持續突破，尤其是在人工智能領域，為資本市場帶來更具深度投資機遇。她又指，港交所持續優化市場機制，推出科技專線，提升上市效率，並支持保密遞交上市申請，推動完善同股不同權上市制度等。

余學勤：追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場

港交所董事總經理、市場主管余學勤表示，交易所去年底推出「香港交易所科技100指數」，成分股首次調整明天收市後生效，包括3隻符合快速納入機制要求的股票，而追蹤科技100指數的ETF產品，即將推出市場。

他表示，期待未來能夠發展更多與指數相關的不同類型產品，例如槓桿和反向ETF、牛熊證等，為市場提供更加靈活的配置選擇。

寧德時代(03750)(深:300750)聯席董事長潘健表示，公司去年在香港上市，多方面都超出預期，包括發行價格，而上市後H股對比A股更長期有25%至45%溢價，亦指公司未來5年發展有200%至300%以上增長，需要大量商業創新的投資，透過港股市場，可以讓公司有快速增發的渠道，為未來發展形成強而有力的支持。

撰文：經濟通採訪組

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