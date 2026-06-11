  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

新股上市 | 陳翊庭：首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元

11/06/2026

　　港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，今年首5個月有10家根據18C章公司上市，集資逾250億元，涉及機器人、自動駕駛、人工智能及航天等領域，反映交易所制度與產業趨勢高度契合。

 

新股上市 | 陳翊庭：首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元

陳翊庭（港交所網頁）

 

　　她出席港交所未來科技峰會表示，首5個月本港首次公開招股集資額達到1600億元，股權資本市場融資總額逾4000億元，二級市場交投持續活躍，日均交易額達2750億元。

 

　　陳翊庭表示，香港市場正由傳統經濟融資平台，逐漸轉型為以科技與新經濟為驅動的資本市場，過去一年中國科技創新持續突破，尤其是在人工智能領域，為資本市場帶來更具深度投資機遇。她又指，港交所持續優化市場機制，推出科技專線，提升上市效率，並支持保密遞交上市申請，推動完善同股不同權上市制度等。

 

余學勤：追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場

 

　　港交所董事總經理、市場主管余學勤表示，交易所去年底推出「香港交易所科技100指數」，成分股首次調整明天收市後生效，包括3隻符合快速納入機制要求的股票，而追蹤科技100指數的ETF產品，即將推出市場。

 

　　他表示，期待未來能夠發展更多與指數相關的不同類型產品，例如槓桿和反向ETF、牛熊證等，為市場提供更加靈活的配置選擇。

 

　　寧德時代(03750)(深:300750)聯席董事長潘健表示，公司去年在香港上市，多方面都超出預期，包括發行價格，而上市後H股對比A股更長期有25%至45%溢價，亦指公司未來5年發展有200%至300%以上增長，需要大量商業創新的投資，透過港股市場，可以讓公司有快速增發的渠道，為未來發展形成強而有力的支持。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01888

建滔積層板

67.200

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

107.400

異動股

03681

中國抗體－Ｂ

1.370

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01888 建滔積層板
  • 67.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.400
  • 03681 中國抗體－Ｂ
  • 1.370
  • 00005 滙豐控股
  • 138.500
  • 02688 新奧能源
  • 49.080
股份推介
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.090
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.540
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.220
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.360
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 115.400
  • 目標︰$128.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.400
  • 00700 騰訊控股
  • 457.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 45.640
  • 00388 香港交易所
  • 374.000
  • 02513 智譜
  • 1,061.000
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 5.010
  • 目標︰$6.20
  • 03968 招商銀行
  • 48.200
  • 目標︰$53.00
  • 01768 鳴鳴很忙
  • 380.000
  • 目標︰$420.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/06/2026 18:00  《盤後部署》滙控勁彈帶動恒指收穩24200，友邦反彈上望250天線再部署

11/06/2026 17:49  《大灣區》新皇崗口岸據報7月正式啟用，通關時間大幅縮短至約5分鐘

11/06/2026 17:24  《中國監管》攜程、美團等7家涉火車票銷售第三方平台被約談

11/06/2026 16:11  恒指全日跌158點收報24249盤中曾穿兩萬四，阿里捱沽滙控尾盤冒起

11/06/2026 11:28  【反內捲】北京市監局約談淘寶、京東等五家電商，指「百億補貼」實際投入不明

11/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出27.54億元，買建滔集團沽阿里

11/06/2026 09:05  【大行炒Ｄ乜】摩通升快手目標近五成兼升級至超配，滙證削國泰目標

11/06/2026 16:27  《財資快訊》美電軟報7.8360，一周拆息較上日微軟至2.09%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

魚缸博客 | SpaceX上市與美國政府公布外星照片的兩三事新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券，全球規模最大新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌158點收報24249盤中曾穿兩萬四，阿里捱沽滙控尾盤冒起新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼素養與人本價值：2026年香港商業轉型的核心迴響
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠︱套餐升級送球星限量珍藏杯＋18 件麥樂雞餐$49＋黃金椰脆新地
人氣文章

政政經經．石鏡泉

亞太市崩
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂與丹妮．霍華德〈獨行者〉世界首演：在旋律中踏上個人旅程的堅定力量 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌後不斷認錯道歉？感情修復的難度，往往超過預期
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜77歲于洋自爆心血管閉塞險死，臨危自救送院手術保命新文章
人氣文章
名人健康｜57歲馬德鐘突發入院，手背插喉右腳包紮全面停工新文章
人氣文章
健脾胃食物｜都市人胃酸倒流火燒心，首推食木瓜和胃降逆最有效
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/06/2026
魚缸博客 | SpaceX上市與美國政府公布外星照片的兩三事
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如中朝也搞一場日本海劃界

11/06/2026 16:53

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存...

11/06/2026 09:12

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區