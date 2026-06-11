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按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券，全球規模最大

11/06/2026

　　按揭證券公司宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功為總額約120億港元等值的首批公募數碼債券定價。經過一系列成功的預售推廣活動和投資者路演後，相關債券於昨日在香港完成簿記建檔和定價。

 

按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券，全球規模最大

（按揭證券公司網頁截圖）

 

五年期港元債券為歷來發行年期最長港元數碼債券

 

　　按揭證券公司指，這項具有里程碑意義的交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，凸顯了相關市場的充裕流動性和機構投資者加速認受數碼債券的趨勢。透過是次發行，按揭證券公司亦成為香港首家發行數碼債券的公營機構。此外，當中發行的五年期港元債券是歷來發行年期最長的港元數碼債券，為港元債券市場設立新基準。

 

最高峰認購金額240億港元等值，來自逾100個帳戶

 

　　此次發行的數碼債券包括三筆分別為60億港元二年期、25億港元五年期和30億元人民幣三年期的數碼債券。該發行借鑑了香港特區政府成功採用的數碼債券發行機制，受到多元化的優質機構投資者熱烈追捧。這些投資者包括本地、南向債券通及國際機構投資者，涵蓋多邊開發銀行、中央銀行、銀行、私人銀行、保險公司及資產管理公司。是次發行最高峰期的合計認購金額約240億港元等值，來自超過100個帳戶。

 

　　數碼債券於分布式分類帳技術平台上數碼生成，該平台由債務工具中央結算系統營運，此系統同時為數碼債券的結算及交收系統。

 

　　此次發行標誌著按揭證券公司在數碼金融發展歷程上的一個重要里程碑。其主要特點包括，以數碼原生形式發行以提升運作效率、讓投資者可透過現行債務工具中央結算系統的基建，及利用其連結至歐洲清算（Euroclear）和明訊（Clearstream）帳戶參與該批數碼債券的買賣，以及成功將結算周期由五個工作天縮短至三個工作天。

 

李達志：發行數碼債券有助於深化香港數碼資產生態系統

 

　　香港金管局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，按揭證券公司透過推出代幣化固定收益產品及推動市場創新，彰顯其對香港特區政府鞏固香港作為環球固定收益及貨幣中心地位的戰略路線圖予以堅定支持。此次具有里程碑意義的數碼債券發行有助於深化香港的數碼資產生態系統，加速代幣化技術在固定收益市場的採用，啟發更多不同的發行人、投資者、中介機構及其他行業持份者接納這個創新的金融工具。

 

鮑克運：首次數碼債券發行反應強勁，突顯投資者參與度日益增長

 

　　按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，憑藉有效的預售推廣活動及向投資界進行的路演，按揭證券公司的首次數碼債券發行在市場反應強勁的情況下完成定價。此項里程碑凸顯了承銷銀行和首次投資數碼債券的投資者參與度正日益增長。這鞏固了香港在連結傳統金融與數碼資產時代的獨特地位。展望未來，按揭證券公司將繼續發揮自身優勢，進一步發展本地債券市場。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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