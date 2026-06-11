魚缸博客 | SpaceX上市與美國政府公布外星照片的兩三事

股市最近都係講緊SpaceX上市，又話BAN中港投資者又話唔俾佢地參加IPO，博客對呢啲新聞無咩興趣，不過反而留意到近期美國政府公布外星照片，可以拎來吹兩嘴。

話說係上個月初，美國政府公布了一批多達162份的UFO／UAP（不明飛行現象）機密檔案，內容橫跨數十年，包含美國太空總署（NASA）、聯邦調查局（FBI）與五角大廈的歷史紀錄。雖然檔案揭露了部分無法解釋的現象，但NASA署長及官方聲明皆指出，目前尚無證據顯示呢種現象係同外星生命有關，而政府設施隱藏外星人。

點解美國政府要係SpaceX上市前公布呢堆紀錄？而特朗普又同馬斯克咁老友，大家係咪夾埋一齊做緊故仔？

外星人存唔存在？博客認為一定存在，咁大個宇宙點會無第二種文明？關鍵係，講唔講得、邊個講去講。過往美國政府都對呢類資訊一律封閉，而坊間就有好多「UFO專家」去分析；而家有民間太空企業，第日如果佢地隻太空船發現外星人，係咪佢地去負責溝通同聯絡？話語權係咪落係SpaceX身上？

所以，美國政府呢個時刻選擇公布照片，並唔係無原因的。大家要開始接受一點：外星文明並唔係咩民間傳說。隨住SpaceX開始上太空，往後可能好多神秘信息出現，去聯絡我哋地球人；而家陣美國政府公布照片，就係想大家做好心理預備，我哋要邁進「太空時代」。

撰文：經濟通採訪組

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