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大新溫嘉煒：預計恒指下半年有望挑戰27400點，港股估值接近十年平均水平

11/06/2026

　　大新金融集團發表2026年下半年經濟及市場展望，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近十年平均水平，人工智能概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動，以及中央政策刺激空間或有限和企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間；預計恒指下半年有望挑戰27400點，料下半年或於24000至27400點之間上落。

 

大新溫嘉煒：預計恒指下半年有望挑戰27400點，港股估值接近十年平均水平

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒（吳仲賢攝）

 

　　溫嘉煒指出，雖然美伊雙方同意暫時停火，但原油供應短期或未能全面恢復。能源衝擊帶動環球通脹預期升溫，推高主要經濟體系國債孳息率。儘管中東局勢對經濟帶來的衝擊仍難以衡量，但人工智能產業相關投資成為美國經濟增長主要動力，有助美國抵禦地緣政治帶來的衝擊。

 

大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%，預計全年二手樓價有望升約10%

 

　　溫嘉煒表示，中東局勢的負面影響或於未來一兩季才開始浮現，增加香港外貿前景的不明朗性。然而，私人消費開支改善及樓市回穩，或助繼續支持經濟表現，該行上調香港今年經濟增長預測至2.8%。

 

　　他指出，本港樓市氣氛顯著改善，內地買家再度轉趨活躍，加上利率平穩、租金上升及一手住宅潛在供應回落，預計全年二手樓價有望上升約10%。

 

　　內地經濟方面，他指出，內地消費轉弱、投資回落，但能源相關工業生產受惠於能源價格上升及高技術產品需求支持，出口持續增長繼續拉動相關產業表現；另外，整體通縮壓力有所紓緩，樓市也初現回穩跡象。集團預期今年內地經濟增長4.6%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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