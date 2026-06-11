周大福全年度多賺逾52%，料2027財年收入錄中至高單位數增長

周大福(01929)公布，截至2026年3月31日止全年純利90.04億元，按年升52.2%；每股基本盈利0.91元，派發末期息0.45元，按年增加40.6%。全年股息每股共0.67元，按年升28.8%。全財年全年派息率約73.4%。期內收入943.98億元，升5.3%。

周大福董事總經理黃紹基（左二）、副主席鄭志雯（左三）、首席財務官葉家盈（右二）（柳英傑攝）

周大福集團副主席鄭志雯於業績記者會表示，計劃於2030財政年度完成零售點的全面翻新與升級，另計劃於中國內地開設更多新設計的高端形象門店，數量將會從目前的8間大增至2030財政年度的50間。

目標2023財年國際市場門店擴張至逾100間

另外，集團目標2030財年將國際業務的零售值較2026財政年度提升一倍，並將國際市場門店擴張至逾100間，展望2030年目標維持25%以上的高股本回報率。

料2027財年收入錄中至高單位數增長

集團首席財務官葉家盈表示，公司第一季同店銷售增長強勁，內地與香港市場均錄得理想增幅，表現優於預期。她表示，第二季趨勢預計延續，儘管下半年仍存在不確定因素，但對完成全年目標有信心。

她指出，2027財年收入預計錄得中至高單位數增長，主要由同店銷售增長帶動。其中內地同店銷售增長目標為高單位數字，而香港及澳門則預期達到低雙位數字增長。

集團董事總經理黃紹基表示，金價近期由高位大幅回調至每盎司約4000美元水平，雖然面對金價下跌及市場波動，但認為消費者購買黃金產品的主要驅動因素是設計、文化故事及整體體驗，同時令集團的黃金業務更加暢旺。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇