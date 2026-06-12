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美股 | 特朗普助推SpaceX上市，稱美伊即將簽和約，道指狂升930點

12/06/2026

　　SpaceX即將於周五（12日）掛牌上市之際，美國總統特朗普突然為中東局勢吹暖風，稱美伊最快周末簽和約，並取消了原訂周四（11日）晚對伊朗的大規模攻擊。投資者聞訊狂歡，美股全線大幅反彈。

 

　　道指收市升929.97點，或1.86，報50848.75點；標指升127.31點，或1.75%，報7394.3點；納指升640.16點，或2.54%，報25809.66點。

 

　美光科技(US.MU)升11.7%，公司預計2026年後AI存儲供需依然緊張。甲骨文(US.ORCL)籌集200億美元AI建設資金，股價暴跌8.5%。

 

　　科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)升4.6%，英偉達(US.NVDA)升2.2%，Meta(US.META)跌0.5%，蘋果(US.AAPL)升1.4%，微軟(US.MSFT)跌1.8%，谷歌(US.GOOG)升0.9%，亞馬遜(US.AMZN)升1.5%。

 

　　特朗普表示，已有一項確保伊朗永遠不會擁有核武器的協議。我們很快就要簽署協議，文件已基本定稿。

 

紐約期油急跌3.9%

 

　　相關消息拖累紐約期油急跌3.9%，報每桶86.48美元；布蘭特期油挫4.2%，報每桶89.14美元。

 

　　國際黃金市場大幅反撲，現貨黃金攀升3.4%，報每盎司4211美元，紐約期金期貨亦錄得2.4%漲幅，報每盎司4231美元。

 

　　美匯指數高位震盪，一度重上100心理關口，尾市偏軟倒跌0.4%，報99.64。美元兌日圓匯率早段走高，盤中一度高見160.59，匯率尾市向下，跌0.5%，報159.72。歐洲央行將關鍵利率上調25點子，以應對中東衝突引發的能源價格飆漲及持續的通脹壓力。歐元兌美元匯率於加息公告後向上，報1.1581，升約0.4%。

 

撰文：經濟通國金組

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