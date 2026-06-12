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開市Go | 特朗普豪言周末簽停火協議，美PPI增幅超預期，SpaceX完成定價

12/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（11日）大幅收高，三大指數全線上漲。市場情緒顯著回暖，主要受美國總統特朗普宣布取消原定對伊朗發動的打擊行動，並確認美伊核協議文件已基本定稿，預計快將簽署。道指收市升929.97點，或1.86，報50848.75點；標指升127.31點，或1.75%，報7394.3點；納指升640.16點，或2.54%，報25809.66點。國際黃金市場大幅反撲，現貨黃金攀升3.4%。日經期貨截至上午8時15分上升2215點。

 

2、特朗普宣布取消原定當晚對伊朗的打擊行動，並稱與伊朗方面的磋商已獲高層批准，相關協議內容及最終條款已獲多個中東及地區夥伴支持。特朗普又稱，美伊協議最快本周末於歐洲簽署。

 

3、阿聯酋和伊朗的高級國安官員據悉將舉行自美伊戰爭爆發以來首次舉行面對面會晤，或意味著雙方關係發生重大轉變。

 

4、美國勞工統計局公布，5月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升1.1%，大幅超出市場預期的0.7%，與4月增幅持平。按年計算，最終需求PPI上升6.5%，高於預期的6.4%，創2022年11月以來最大升幅。剔除食品和能源後的核心PPI按月升0.4%，略低於預期的0.5%。

 

5、美國勞工部公布，截至6月6日當周，新領失業救濟人數較前值增加4000人，總數達22.9萬人，為2026年2月7日當周以來新高，數字亦高於市場普遍預期的21.9萬至22萬人。有分析指出，此次申領人數的躍升可能反映臨近學校暑假及節假日前後常見的季節性波動，未必代表就業市場出現實質性惡化。

 

6、SpaceX周五（12日）將正式登陸納斯達克指數，每股定價135美元，IPO募資總額750億美元，較沙烏地阿美2019年創下的紀錄高出逾一倍，據悉散戶認購額超過1000億美元。

 

7、OpenAI據報正考慮大幅降低其產品價格，以從Anthropic搶奪客戶市場，目前正評估大幅削減Token收費的方案。

 

8、據報，有關早前中國監管部門要求撤銷Meta收購AI代理服務Manus的交易，目前Meta已完成與Manus的營運分割，並停止兩公司的數據共享。

 

9、藥明康德(02359)對美國國防部提起訴訟，尋求法官宣告國防部的決定無效，將藥明康德從涉軍企業名單移除。

 

10、中國工信部和市場監管總局對涉嫌存在非理性競爭行為的汽車生產企業進行約談提醒，要求企業嚴格遵守價格管理規定和產品質量標準。

 

11、鋰離子電池隔膜製造商星源材質(06067)今日至下周三（17日）招股，每股作價8.98元，集資最高約13.43億元，每手500股，入場費4535.28元。公司預期於6月23日掛牌，中信建投國際為獨家保薦人。

 

12、中國創新藥物研發商-華健未來(06132)今日至下周三招股，每股作價81.8元，集資最高約11.13億元，每手100股，入場費8262.49元。公司預期於23日掛牌，中信証券為獨家保薦人。

 

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