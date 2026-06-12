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盤前攻略｜美伊停戰露曙光三大美指急升，權重股強勢恒指冀破七連跌

12/06/2026

　　美國5月生產物價指數（PPI）按年升6.5％，創2022年11月以來最快增速，並高過預期的6.4％增幅。歐洲央行亦一如預期加息0.25厘。不過，美伊關係有突破，美國總統特朗普聲稱，與伊朗剛達成一項停戰重大協議，雖然細節尚未敲定，惟預計未來數天內將會正式簽署。市場憧憬中東局勢降溫，美股周四反彈。道指收升929點或1.86％，報50848點；標指升127點或1.75％，報7394點；納指升640點或2.54％，報25809點。

 

盤前攻略｜美伊停戰露曙光三大美指急升，權重股強勢恒指冀破七連跌

（Shutterstock圖片）

 

*中概股微升，主要ADR高走*

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.25％。阿里巴巴跌2.33％，報112.69美元；京東跌1.37％，報28.06美元；百度跌1.17％%，報116.11美元；理想升0.66％，報13.78美元；小鵬跌2.69％，報14.46美元；蔚來升0.96％，報5.23美元；嗶哩嗶哩升1.55％，報18.36美元。

 

　　恒指夜期收報24376，升213點，高水127點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.88％，折合78.8港元；長和(00001)ADR較港股高0.81％，折合68.1港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.43％，折合463.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.56％，折合26.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.84％，折合377.1港元；滙控(00005)ADR較港股高2.65％，折合142.2港元。


　
*好友謹慎中進取，恒指有望結束七連跌*

 

　　恒指連跌七天，昨天（11日）盤中低見23999，為今年以來最低。以周三（10日）數據計有合共3277張牛證街貨跌入被收回範圍，佔牛證街貨總數三分之一。雖然好友補倉，惟牛證總數仍跌至8996張，為本周最低水平。重貨區位於最貼近恒指現貨的23900至23999區間，有1399張，連同之後23500至23899，五個百點區間合共集結5581張牛證，佔牛證街貨總數的62%。熊證方面，總數輕微減少至7091張，新開的24600至24999三個百點區間合共僅有466張新增，而重貨區不重，數量只有458張，而且遠在24900至24999區間，顯示淡友取態謹慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升351，報24538，高水289點，預料恒指跟隨高200點以上。雖然美國5月PPI升幅見三年半高，歐洲央行亦加息0.25厘，惟中東局勢露曙光，美股三大指數全線反攻，日韓股市今早升幅顯著，恒指今天有望止跌回升。恒指此前七連跌，累跌1789點，而去年10月初至10月中，恒指同樣經歷七連跌，期間累跌1846點，之後一天反彈469點。恒指今天的反彈幅度很大程度上取決於幾大權重股表現，隔夜滙控及阿里ADS分別比港股昨天收市價高2.65％及2.77％，而騰訊亦比港股高收1.43％，預料在三大權重股帶動下，恒指今天高位有望升300至400點，惟收市升幅或縮窄，畢竟外圍起伏較大，且港股基本面仍缺乏較大利好因素。

 

撰文：經濟通市場組

 

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