異動股｜周大福狂飆16％創三個月新高，目標2030財年國際業務零售翻倍

周大福(01929)現價升16.2％，報12.92元，該股成交約3488萬股，涉資4.38億元。

（Shutterstock圖片）

周大福公布，截至2026年3月31日止全年純利90.04億元，按年升52.2％；每股基本盈利0.91元，派發末期息0.45元，按年增加40.6%。全年股息每股共0.67元，按年升28.8％。全財年全年派息率約73.4％。期內收入943.98億元，升5.3％。

集團目標2030財年將國際業務的零售值較2026財政年度提升一倍，並將國際市場門店擴張至逾100間，展望2030年目標維持25％以上的高股本回報率。

*瑞銀：派息比率低於預期，但料指引高於預期上調未來三年收入預測*

不過年績後周大福遭下調目標，其中瑞銀發表研究報告，將目標價由18.5元下調13％至16元，維持「買入」評級，最大原因為公司盈利符合預期但派息仍低於該行預期，指本年度派息比率為73％，較2025年度的88％有所下降，但仍符合管理層70％至80％目標區間。

但瑞銀又提到，基於管理階層的指引，該行預期2027財年（本年度）淨利將按年增長12至18%，受惠港澳同店銷售上升以及預計金價維持4300美元上落。瑞銀以金流量折現法（DCF）得出的目標價下調至16.00港元，但考慮到近期強勁的同店銷售額成長和高於預期的業績指引，該行將2027至2029財年每股收益預期上調1至5％，預期2027年度預期市盈率為15倍，股息率約為7厘。

現時，恒生指數報24637，升388點或升1.6％，主板成交超過804億元。國企指數報8348，升131點或升1.6％。恒生科技指數報4744，升88點或升1.9％。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇