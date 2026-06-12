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港股 | 午市前瞻 | 對手窮追不捨殺入生鮮外送，美團估值持續低迷勿試撈

12/06/2026

　　中東局勢降溫，美國總統特朗普聲稱與伊朗剛達成一項停戰重大協議，雖然細節尚未敲定，惟預計未來數天內將會正式簽署。外圍股市全線造好，韓股升逾8%，日台股市亦顯著造好。恒指高開逾200點後，走勢反覆向上，半日收報24739，升490點或2%，主板成交超過1567億元。恒生中國企業指數報8384，升167點或2%。恒生科技指數報4735，升79點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 對手窮追不捨殺入生鮮外送，美團估值持續低迷勿試撈

（資料圖片）

 

湯麗鴻：美伊戰爭完全結束才是真正利好

 

　　恒生指數經過連續七日跌勢、昨日（11日）更一度跌穿兩萬四心理關口後，今日（12日）終於迎來反彈，盤中最多升超500點。不過，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻接受《經濟通通訊社》訪問時指出，恒指由6月初26045點的高位連跌多日後，今日回升至24500點水平，純粹是單純的技術性反彈，市場整體投資氣氛其實依舊黯淡。

 

　　湯麗鴻解釋，美國早前公布的5月非農就業職位增幅遠超市場預期，加上歐洲央行昨日亦宣布加息，種種因素加劇了市場對於美聯儲局未來可能宣布加息政策的隱憂，令投資氣氛暗淡。另一方面，儘管美國總統特朗普此前揚言會對伊朗進行激進打擊後，隨後又宣布取消行動，並反稱最快本周末可在歐洲簽署美伊協議，但湯麗鴻認為，市場對這類反覆的消息普遍只抱持觀望態度。她強調，必須等到戰爭完全結束、中東局勢徹底回復穩定，才能真正為市場帶來實質的利好支持，屆時恒指才有望企穩並真正反彈。

 

　　湯麗鴻預期，恒指短線的反彈阻力位看25200點；但大市若要真正轉危為安、擺脫目前的下行軌道，技術上必先要回升並站穩在26200點之上。

 

美團欠熱炒題材難獲關注，鬥燒錢徒損估值

 

　　科網股普遍反彈，獨見美團(03690)表現乏力，繼續在80元以下低位徘徊，距離當年IPO價69元已不遠。雖然美團2月宣布以7.17億美元收購生鮮外賣業務「叮咚買菜」，但近日阿里巴巴(09988)據報擬以15億美元爭購「樸樸超市」，儘管當局三令五申阻止惡性競爭，但外賣平台內捲似乎未見盡頭。

 

　　湯麗鴻分析，阿里有主流的AI與雲業務支撐前景，即使外賣業務持續燒錢亦不影響估值，反觀美團則業務單一，缺乏生態護城河，其新推出的「Tabbit 1.0」瀏覽器只著重日常生活應用，缺乏大語言模型的科技大方向，故估價一路未見起色。湯麗鴻認為，美團要重拾升軌，當務之急是停止外賣燒錢戰，而雖然其外賣補貼稍有緩和，但日前突傳出因火車票銷售被局方約談，股價短期內將繼續受壓。

 

　　對於在100元以下購入的散戶，湯麗鴻建議現階段繼續持股觀望，不宜盲目拋售。不過，由於美歐加息陰霾及內地股市呈現下跌趨勢，美團未來仍有機會跌穿72元支持位，她提醒無貨在手的投資者目前絕非「低撈」時機，應保持審慎，切忌急於進場。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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