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陳茂波相信五年規劃可讓大家有較明確方向，有決心推動發展

12/06/2026

　　政府下周一（15日）將就本港首份五年規劃展開為期兩個月公眾諮詢，財政司司長陳茂波出席一個財經峰會時表示，期待匯聚各方智慧，與市場共同設計香港未來發展的路線。他相信五年規劃可為香港未來發展謀劃，讓大家有較明確方向，有決心推動發展。

 

陳茂波相信五年規劃可讓大家有較明確方向，有決心推動發展

 

　　他表示，政府編製五年規劃時要考慮外部環境；主要未來影響全球經濟與地緣政治的方向，例如地緣政治、科技變革等大趨勢，以及香港要發展好，必須「背靠祖國」，與國家發展戰略對接好，而核心優勢包括在「一國兩制」下有不同法制、國際化等，不但可以服務國家發展大局，同時可對接國家與國際社會交流。

 

　　另外，陳茂波認為金融與創科兩方向是下一階段發展的重心之一，已順利組成並將召開會議的「AI+與產業發展策略委員會」，為香港未來的AI發展路線提供頂層設計。他亦稱，政府推行全民AI培訓，除了是為產業培養尖端人才，亦是確保每位市民能駕馭有關技術，最終目標是技術帶來普遍生產力提升。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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