法巴料SpaceX引發更多被動賣出操作，全球AI、半導體股續調整

法國巴黎銀行財富管理亞洲副首席投資官譚慧敏指出，港股整體市況沒甚起色，由於上市大型企業多數屬於AI應用股。不過，如下半年有和談成功重開海峽，或是內地新政策、AI發展利好消息，相信港股會有所受惠。她建議關注中港市場AI及高息股。

左起：法國巴黎銀行財富管理亞洲副首席投資官譚慧敏、法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani

中港股市建議關注AI、高息股

被問到SpaceX，以及其後OpenAI及Anthropic IPO會如何抽走港股，甚至全球市場資金，譚慧敏認為，相關股份獲加快獲納入指數，可預期於未來數星期，有更多基金被動賣出獲利股份或權重股操作。她估計，雖然下半年AI憧憬仍然完好，惟波動性同時存在，甚至加劇，預計全球AI、半導體股票繼續調整，但亦強調與其基本面無關。

最快有機會於12月加息

至於下半年「黑天鵝」事件，她指出為戰事持續所引發油價外溢通脹風險，關鍵為美國核心CPI數據。一旦如此，她預期，美聯儲最快會於12月加息，但亦料加息步伐不會如2022年般快速。

通脹料升，黃金目標價每盎司5500美元

法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani則提到，該行基本情境為即使全球通脹抬頭，全球經濟增長仍將維持正數。

該行給予於未來12個月，每盎司黃金目標價5500美元；銅價15000美元。雖然黃金價格近期回落至每盎司4000美元水平，但Prashant Bhayani認為，考慮到黃金抗通脹、抗地緣風險及內含價值，其價值可以更高，而且該行仍相信央行仍在吸納黃金。另一方面，該行料美元於短期走強，隨後可能走弱，尤其是在美伊戰爭解決之後。

撰文：經濟通採訪組

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