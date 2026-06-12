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異動精選 | 周大福績後乘金價狂飆，AI硬件概念午後回吐

12/06/2026

異動精選 | 周大福績後乘金價狂飆，AI硬件概念午後回吐

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 17:12
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