3分鐘熱炒股點評 | XL二南方海力士高位狠踩煞車，狂瀉兩成後還能再衝新高嗎
12/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 22:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2026 16:40
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