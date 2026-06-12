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3分鐘熱炒股點評 | XL二南方海力士高位狠踩煞車，狂瀉兩成後還能再衝新高嗎

12/06/2026

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/lSmx_dms-C4

 

 

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