一周部署 | 美伊對立終見實際轉機，日央料加息，沃什首讀議息聲明

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美伊逼近達成協議，但不應過分期待

據《彭博》引述七國集團(G7)高級官員稱，隨著G7領導人下周即將會面，美國和伊朗正逐步接近簽署一項協議，以重新開放霍爾木茲海峽，協議預計將以諒解備忘錄(MOU)的形式出現，最快周日（14日）於日內瓦簽署。美國總統特朗普過往多次提到與伊朗接近達成協議，但未過多久就會被伊朗以實際行動打碎和解預期，市場甚至認為這不過是特朗普為阻止股市下跌所作的把戲，但今次和解傳聞不是只聞樓梯響，一來伊朗未有公開澄清，二來今次消息信源似乎並非來自美國官方，三來信源給出了具體簽署協議的形式、日期和地點，令可信度增加，市場風險胃納開始上升。但是市場必須保持謹慎，首先諒解備忘錄並無實質約束力，伊朗在談判桌上出爾反爾也不是新鮮事，如果美國沒有足夠大的讓步，難期望伊朗強硬派會同意和解，其次通脹具有黏性，假如霍爾木兹海峽重新變得暢通，儘管油價會即時下跌，但已經加價的各類商品、服務以及僱員工資不一定會跟隨調降，未來半年的通脹數據可能還是會不太好看。

沃什首份議息聲明值得關注

受美伊戰事影響，美國5月CPI同比增長4.2%，突破4%大關，被視為美聯儲不得不加息應對的訊號，而作為通脹先行指標的PPI年增率更升至6.5%，創2022年11月以來最高水平，特朗普祈求的減息現階段肯定不會實現。歐元區已經率先加息，接下來全球各大經濟體也將進入央行周，美聯儲本月按兵不動沒有懸念，但市場仍然不可以掉以輕心，因為新主席沃什即將在上任後首次宣讀議息聲明，如果被特朗普寄以厚望的沃什也承認需要加息，那麼美股可能會有出現一定程度的回調，另外沃什對現階段縮表的態度，以及有多少票委在本次會議投下反對票，也值得外界關注。

植田因病缺席議息會議，惟加息仍無懸念

轉頭來看日本，市場預期日本央行本周加息25個點子。受中東地緣政治與能源成本影響，剔除教育及能源補貼後的核心通脹率達2.8%，高於2%政策目標，而且日圓長期疲軟導致進口原物料成本大幅增加，加息可以阻止匯率過度貶值並緩解物價壓力；此外日本央行一直在推進貨幣市場正常化，在不影響債市的情況下順水推舟加息配合QT也是理所當然。日央總裁植田和男在住院前曾對公眾表示，由於伊朗衝突引發油價上漲，日本通脹上行風險顯著，「如果判斷物價上行風險大於經濟活動下行風險，就有必要充分討論上調政策利率的利弊。」，被市場視為加息預告。植田將缺席貨幣政策決策會議，但據報他會提交一份書面報告表達他對貨幣政策的看法。

中國5月經濟數據維持弱復甦

中國將公布5月經濟「三駕馬車」數據，此前4月數據全面失速後，預計5月繼續「弱復甦」。外界預期5月工業生產增長將自4.1%溫和回升。主要受到外需爆發拉動，特別是AI晶片及半導體硬體需求極為強勁，加上中東衝突引發海外買家「提前搶單」，支撐製造業生產；固定資產投資仍然不被期待，因為民間投資與房地產開發投資仍將持續探底，不過據傳官方將推動2萬億元人民幣投資數據中心等新基建，將會是拉動經濟的新一代火車頭；社會消費品零售總額預期維持低位掙扎，因5月CPI僅同比增1.2% 且核心內需停滯，顯示青年失業率高企與減薪潮重創信心，民間自主消費極度疲軟。此前人民銀行公布5月新增貸款5200億元人民幣，繼續低於預期。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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