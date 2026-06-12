  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周

12/06/2026

　　中東局勢降溫，美國總統特朗普聲稱與伊朗剛達成一項停戰重大協議，雖然細節尚未敲定，惟預計未來數天內將會正式簽署。外圍股市全線造好，韓股升逾8%，日台股市亦顯著造好。恒指高開逾200點後，走勢反覆向上，一度升幅突破500點，午後雖然AI硬件概念見回吐，但無損整體股市表現，恒生指數全日收報24718，升468點或1.9%，告別七連跌。恒生中國企業指數收報8374，升157點或1.9%。恒生科技指數收報4705，升49點或1.1%。全日主板成交逾3164億元，北水淨流出約39.4億元，連續第二日流出。

 

恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周

 

　　回顧全周，美國總統一直「出口術」，稱美國和伊朗和平協議已進入最後階段，只差「臨門一腳」，但實際上伊朗在周邊地區仍然動作多多，包括擊落美軍直升機、與以色列互射導彈及襲擊其他鄰國，顯然強硬派未肯向美國低頭。周一（8日）港股受累美國就業數據爆燈加息預期火速升溫，加上外圍AI熱炒板塊大回調，恒指自兩萬五之下再跌超300點，但市場反應過度，周二（9日）外圍反彈，然而港股因美國軍方新增多家中企進入涉軍清單，落寞下跌近百點，接下來美伊衝突再有升溫跡象，周三及周四（10日至11日）繼續下跌，周四甚至下探至兩萬四以下水平，創去年7月以來新低，直至今日港股才見反轉行程，但最高僅見24771，距離返回兩萬五仍遠。累計全周恒指跌243點或0.98%，為連續第五個星期下跌。

 

　　周大福(01929)截至3月31日止全年純利90.04億元，按年升52.2%；派末期息0.45元，按年增加40.6%。期內收入943.98億元，升5.3%。儘管績後被多家大行降目標價，該股仍急升15.2%，報12.81元，為最大升幅藍籌。老鋪黃金(06181)同升6%，報470元。

 

　　金價回升，現貨金價一度重上4200美元，紫金(02899)升7.9%，報31.4元，招金礦業(01818)升5.47%，報20.04元，山東黃金(01787)揚3.23%，報21.72元，靈寶黃金(03330)更飆12.43%，報15.38元。洛鉬(03993)升12.17%，報18.8元。

 

　　AI硬件板塊午後見集體回調，中芯(00981)跌2.25%，報71.65元，聯想集團(00992)跌2.36%，報22.34元；海致科技集團(02706)大跌12.67%，報55.85元；建滔孖寶日前為北水買入最多股份，今日再創新高後即吐，建滔集團(00148)跌4.7%，報89.3元，建滔積層板(01888)跌2.38%，報65.6元。

 

　　同樣回吐的還有中資電訊股，中聯通(00762)跌2.17%，報7.2元，中電信(00728)跌2%，報4.91元，中移動(00941)跌0.06%，報81.8元。

 

　　科網股亦升，阿里(09988)漲2.61%，報110.2元，京東集團(09618)升3.4%，報112.6元，騰訊(00700)升1.4%，報463.6元，小米(01810)升1.39%，報26.2元，快手(01024)揚0.53%，報45.88元。美團(03690)則受累阿里傳競購樸樸超市入局生鮮外賣，獨跌0.26%，報77.9元。

 

　　理想汽車(02015)連續兩日回購，股價升7.24%，報57元，港股A股均造好，國壽(02628)升6.58%，報30.12元，暫連升3日累計升幅超一成。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

142.800

異動股

07630

英派藥業－Ｂ

36.400

異動股

00100

MINIMAX-W

396.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.800
  • 07630 英派藥業－Ｂ
  • 36.400
  • 00100 MINIMAX-W
  • 396.000
  • 00426 萬華媒體
  • 0.255
  • 00992 聯想集團
  • 22.340
股份推介
  • 01686 新意網集團
  • 5.380
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.040
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.610
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.320
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.520
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 71.650
  • 00005 滙豐控股
  • 142.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 110.200
  • 02318 中國平安
  • 57.150
  • 00700 騰訊控股
  • 463.600
報章貼士
  • 02328 中國財險
  • 15.550
  • 目標︰$16.70
  • 02883 中海油田服務
  • 7.650
  • 目標︰--
  • 09992 泡泡瑪特
  • 183.000
  • 目標︰$200.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2026 17:30  《盤後部署》成交額破三千億港股望修復兩萬五，老鋪黃金已屆中長線吸納水平

12/06/2026 16:14  恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周

12/06/2026 14:09  《陸言堂－陳永陸》金價近日下跌增消費者買金意欲，周大福受惠

12/06/2026 17:30  【聚焦數據】內地5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期

12/06/2026 17:38  【中東戰火】彭博：美伊趨近達成重啟霍爾木茲海峽協議，或於周日在日內瓦簽署

12/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出39.42億元，買長飛光纖光纜沽盈富基金

12/06/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】周大福績後遭大行齊削目標，中信里昂升聯想目標逾四成至30元

12/06/2026 16:25  《財資快訊》美電軟報7.8357，一周拆息較上日微升10基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 彭博：美伊趨近達成重啟霍爾木茲海峽協議，或於周日在日內瓦簽署新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新增貸遜預期，Kimi推AI原生信用卡，滬指止四周連跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英語｜被要求極限趕Deadline？學識呢幾句英文，優雅拒絕無理Schedule 新文章
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026︱全港8大免費睇波懶人包＋直播104 場賽事熱點＋商場打卡位及優惠新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

候診室裏的看不見資產新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚  
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

陽光是肌膚衰老元兇？物理 vs 化學防曬如何挑選最合適
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌戰士｜4語主持施可瑩卵巢癌化療後指數轉差，心跳飆140：我未放棄㗎！新文章
人氣文章
過敏重災區｜室內才是過敏重災區？天然過敏剋星5層功效，助你從根源截斷過敏反應！
人氣文章
孩子，不論成績，我永遠愛你 在悲痛之中，重新學習擁抱 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2026 22:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態12/06/2026
中東戰火 | 彭博：美伊趨近達成重啟霍爾木茲海峽協議，或於周日在日內瓦簽署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區