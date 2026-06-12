恒指全日升468點收報24718北水淨沽40億元，全周仍挫近1%連跌第五周

中東局勢降溫，美國總統特朗普聲稱與伊朗剛達成一項停戰重大協議，雖然細節尚未敲定，惟預計未來數天內將會正式簽署。外圍股市全線造好，韓股升逾8%，日台股市亦顯著造好。恒指高開逾200點後，走勢反覆向上，一度升幅突破500點，午後雖然AI硬件概念見回吐，但無損整體股市表現，恒生指數全日收報24718，升468點或1.9%，告別七連跌。恒生中國企業指數收報8374，升157點或1.9%。恒生科技指數收報4705，升49點或1.1%。全日主板成交逾3164億元，北水淨流出約39.4億元，連續第二日流出。

回顧全周，美國總統一直「出口術」，稱美國和伊朗和平協議已進入最後階段，只差「臨門一腳」，但實際上伊朗在周邊地區仍然動作多多，包括擊落美軍直升機、與以色列互射導彈及襲擊其他鄰國，顯然強硬派未肯向美國低頭。周一（8日）港股受累美國就業數據爆燈加息預期火速升溫，加上外圍AI熱炒板塊大回調，恒指自兩萬五之下再跌超300點，但市場反應過度，周二（9日）外圍反彈，然而港股因美國軍方新增多家中企進入涉軍清單，落寞下跌近百點，接下來美伊衝突再有升溫跡象，周三及周四（10日至11日）繼續下跌，周四甚至下探至兩萬四以下水平，創去年7月以來新低，直至今日港股才見反轉行程，但最高僅見24771，距離返回兩萬五仍遠。累計全周恒指跌243點或0.98%，為連續第五個星期下跌。

周大福(01929)截至3月31日止全年純利90.04億元，按年升52.2%；派末期息0.45元，按年增加40.6%。期內收入943.98億元，升5.3%。儘管績後被多家大行降目標價，該股仍急升15.2%，報12.81元，為最大升幅藍籌。老鋪黃金(06181)同升6%，報470元。

金價回升，現貨金價一度重上4200美元，紫金(02899)升7.9%，報31.4元，招金礦業(01818)升5.47%，報20.04元，山東黃金(01787)揚3.23%，報21.72元，靈寶黃金(03330)更飆12.43%，報15.38元。洛鉬(03993)升12.17%，報18.8元。

AI硬件板塊午後見集體回調，中芯(00981)跌2.25%，報71.65元，聯想集團(00992)跌2.36%，報22.34元；海致科技集團(02706)大跌12.67%，報55.85元；建滔孖寶日前為北水買入最多股份，今日再創新高後即吐，建滔集團(00148)跌4.7%，報89.3元，建滔積層板(01888)跌2.38%，報65.6元。

同樣回吐的還有中資電訊股，中聯通(00762)跌2.17%，報7.2元，中電信(00728)跌2%，報4.91元，中移動(00941)跌0.06%，報81.8元。

科網股亦升，阿里(09988)漲2.61%，報110.2元，京東集團(09618)升3.4%，報112.6元，騰訊(00700)升1.4%，報463.6元，小米(01810)升1.39%，報26.2元，快手(01024)揚0.53%，報45.88元。美團(03690)則受累阿里傳競購樸樸超市入局生鮮外賣，獨跌0.26%，報77.9元。

理想汽車(02015)連續兩日回購，股價升7.24%，報57元，港股A股均造好，國壽(02628)升6.58%，報30.12元，暫連升3日累計升幅超一成。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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