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美股收盤 | 道指收市升353點，SpaceX首日掛牌升19%

13/06/2026

　　美股周五（12日）反覆向上，三大指數全線收高。市場一方面消化美國與伊朗和談或於周末取得突破的消息，另一方面聚焦馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)以史上最大規模首次公開招股登陸納斯達克，帶動風險胃納回暖。

 

　　道指盤中一度升最多560點，收市升353.51點，或0.7%，報51202.26點；標指升37.16點，或0.5%，報7431.46點；納指升79.18點，或0.31%，報25888.84點。

 

　　全周累計，三大指數均錄輕微升幅，道指及標指累升0.6%，納指累漲0.7%。

 

　　SpaceX正式上市，開市報150美元，較招股價高逾11%，盤中一度升逾30%至176.52美元，股價收市升19.2%。

 

美股收盤 | 道指收市升353點，SpaceX首日掛牌升19%

SpaceX盤中一度升逾30%至176.52美元 (AP)

 

　　不過，SpaceX強勢登場亦對同板塊形成明顯抽資效應，Rocket Lab(US.RKLB)跌10.8%，Redwire(US.RDW)跌11.5%，AST SpaceMobile(US.ASTS)跌15.5%，Intuitive Machines(US.LUNR)跌13.1%，Virgin Galactic(US.SPCE)瀉31.8%。

 

油價承壓，金價上升

 

　　國際油價顯著承壓。紐約期油跌3.7%，報每桶84.38美元；布蘭特期油則跌3.8%，報每桶86.92美元。

 

　　國際金價展現升勢。現貨金升至每盎司4218美元關口，升幅約0.1%；紐約期金報每盎司4242美元，急升3.1%。

 

　　美匯指數報99.735，微升0.06%。美元兌日圓匯率反彈至160.21，升0.2%；歐元兌美元溫和回落，報1.1575美元，下跌0.03%。

 

　　美國消費者信心在6月初意外反彈，密歇根大學發布的6月消費者信心指數初值錄得48.9，高於市場預期的46，亦優於5月終值44.8。

 

撰文：經濟通國金組

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