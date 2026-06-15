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開市Go | 美伊握手言和加息預期延至明年，支付寶擬引入AI代理，中生製藥重金回購

15/06/2026

要聞盤點

 

1、特朗普宣布美國與伊朗達成和平協議，霍爾木茲海峽將「免通行費開放」。參與斡旋美伊和談的巴基斯坦總理謝裏夫稱，協議將於6月19日在瑞士正式簽署，雙方同意立即並永久終止包括黎巴嫩境內的所有軍事行動。受消息刺激，道指期貨現升0.73%，納指期貨升1.68%，標指期貨升0.99%。

 

2、中東和平前景推動油價繼續回落，布倫特原油期貨周一（15日）亞洲盤初下跌逾4%。隨著通脹擔憂緩解，美債交易員將聯儲局加息時間的預期推遲至2027年。

 

3、美股周五（12日）反覆向上，三大指數全線收高。市場一方面消化美國與伊朗和談或於周末取得突破的消息，另一方面聚焦馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)以史上最大規模首次公開招股登陸納斯達克，帶動風險胃納回暖。

 

4、SpaceX上周五在納斯達克上市首日收市升19%，市值達到2.2萬億美元躍居全球第六，創始人馬斯克成為全球歷史上首位身家達萬億美元級的富豪。

 

5、油價回落推動美國消費者信心在6月初出現四個月來首次回升，消費者對於未來一年的通脹預期從5月份的4.8%回落至4.6%。

 

6、歐洲央行管理委員會成員Kazimir表示，通脹在整個經濟領域的蔓延將迫使歐洲央行進一步加息，他認為價格壓力在沒有干預的情況下不會緩解。

 

7、本周將迎來聯儲會新任主席沃什首次宣讀議息聲明，議息結果按兵不動幾無懸念，投資者將重點關注沃什的首次新聞發布會以及聯儲會會後聲明和預測，以尋找未來利率路徑線索。

 

8、Anthropic暫停全球所有用戶對其最先進的人工智能模型Fable 5和Mythos 5的訪問權限，此前特朗普政府以國家安全為由，指因發現「越獄」漏洞，下達史無前例的命令，要求切斷所有外國公民訪問該前沿模型。

 

9、中國5月社會融資規模增量為2.03萬億元人民幣，較上年同期下降逾11%，顯示民間信貸需求仍然低迷。

 

10、螞蟻集團正在測試對其超級應用程式支付寶進行全面改版，將引入人工智能AI代理界面，這是其與勁敵微信用戶爭奪戰的一次重大升級。

 

11、香港財政司司長陳茂波表示，香港股市流動性持續增加，今年前五個月日均成交額超過2700億港元，按年升14%。

 

12、麥科醫藥-B(02335)今日至周四（18日）招股，每股作價介乎18.2元至21元，集資最高約12.19億元，每手200股，入場費4242.36元。公司預期於6月24日掛牌，聯席保薦人為建銀國際及招商證券國際。

 

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