  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

麗新發展就近5億美元今年到期債券尋求七成展期三年，緩短期資金壓力

15/06/2026

　　麗新發展(00488)公布，旗下Lai Sun MTN Limited發行並由其提供擔保、於2026年到期、息率5%的擔保票據正式啟動交換要約及同意徵求安排，相關計劃於6月15日展開，並於7月7日倫敦時間下午4時屆滿。該票據目前未償還本金總額為4.93億美元。

 

麗新發展就近5億美元今年到期債券尋求七成展期三年，緩短期資金壓力

 

　　公司表示，此次交換要約旨在透過債務管理安排，紓緩集團短期流動資金壓力，並為資產出售爭取時間，以提升資產變現價值，同時優化整體資本結構。交換結算及生效日期預計為7月28日或前後。

 

　　根據方案，合資格票據持有人可選擇將現有票據交換為新發行票據或現金代價。在達成特定條件（包括3CRC物業出售所得款項條件）情況下，每1000美元本金可獲300美元現金及700美元新票據；若條件未達成，則將僅獲發等值新票據。新票據年期為3年，年息8%，每半年派息一次。

 

　　同時，公司亦同步進行同意徵求，建議修訂條款，包括將現有票據到期日由2026年7月延長至2029年7月，以進一步改善債務償還安排。合資格票據持有人若參與交換或投票支持決議，或可獲相應同意費。

 

　　麗新發展指出，香港及內地商業地產市場仍面對估值壓力及租金下行挑戰，集團已透過再融資及資產出售等方式積極管理流動性，包括過去12個月完成逾70億港元再融資安排，以及推進多項資產出售計劃。

 

　　公司強調，交換要約及同意徵求能否完成仍取決於多項條件，包括票據持有人表決結果及資產出售進度，並不構成任何完成承諾，呼籲投資者審慎行事。

 

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01180

滙彩控股

0.870

異動股

03393

威勝控股

22.180

異動股

02800

盈富基金

25.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01180 滙彩控股
  • 0.870
  • 03393 威勝控股
  • 22.180
  • 02800 盈富基金
  • 25.240
  • 08250 都都控股
  • 0.123
  • 00117 天利控股集團
  • 6.760
股份推介
  • 00991 大唐發電
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.400
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.440
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.260
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 43.060
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 81.850
  • 00700 騰訊控股
  • 459.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.300
  • 00005 滙豐控股
  • 145.800
  • 00388 香港交易所
  • 386.800
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 3.170
  • 目標︰$3.80
  • 01929 周大福
  • 12.900
  • 目標︰$13.20
  • 01236 樂動機器人
  • 40.300
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2026 17:15  《盤後部署》騰訊阿里拖後腿恒指二萬五復失，稀宇市值崩塌後重現吸引力

15/06/2026 18:46  【新股上市】小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元

15/06/2026 18:10  大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，計劃內地未來一年開設15至20間門店

15/06/2026 16:53  【企業盈喜】美聯集團(01200)料中期業績顯著增長創20年新高，首五月稅前溢利約3億元

15/06/2026 17:55  騰訊(00700)今日斥5億元回購約108.1萬股

15/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入21.1億元，買智譜沽阿里

15/06/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降稀宇評級兼削目標逾六成，高盛看淡鋁礦股降中鋁評級

15/06/2026 16:36  《財資快訊》美電軟報7.8356，一周拆息微升至2.19%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，擬未來一年內地開設15至20間門店新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

世界盃揭幕︱墨西哥南韓贏波合理，英格蘭法國有力衝冠新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

被抹殺的價值新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei nova 15 Max｜ 8,500mAh巨鯨電池，超強影音續航力及防摔機身 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

維港夜景與老字號的極致浪漫：蝦籽黃燒鮮鰵花膠扒、鮑汁扣南非二十二頭吉品鮑魚，驚艷交織「永樂蝦籽吉品鮑魚宴」
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

陽光是肌膚衰老元兇？物理 vs 化學防曬如何挑選最合適
人氣文章

Beauty Feature

高光胭脂二合一？精選 DIOR專業後台水光塑顏棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4招足踝強化練習 提升腳腕穩定度 預防拗柴！新文章
人氣文章
隱藏版癌王｜40歲女長期加班食外賣，患膽管癌全身痕癢，醫生：有症狀恐已惡化
人氣文章
致癌飲食｜女子不下廚不煙不酒，愛吃1食物驚患肺癌，研究揭2大元兇新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 22:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2026
新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，美國減息步伐不明朗無阻港銀定存加...

14/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區