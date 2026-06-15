麗新發展就近5億美元今年到期債券尋求七成展期三年，緩短期資金壓力

麗新發展(00488)公布，旗下Lai Sun MTN Limited發行並由其提供擔保、於2026年到期、息率5%的擔保票據正式啟動交換要約及同意徵求安排，相關計劃於6月15日展開，並於7月7日倫敦時間下午4時屆滿。該票據目前未償還本金總額為4.93億美元。

公司表示，此次交換要約旨在透過債務管理安排，紓緩集團短期流動資金壓力，並為資產出售爭取時間，以提升資產變現價值，同時優化整體資本結構。交換結算及生效日期預計為7月28日或前後。

根據方案，合資格票據持有人可選擇將現有票據交換為新發行票據或現金代價。在達成特定條件（包括3CRC物業出售所得款項條件）情況下，每1000美元本金可獲300美元現金及700美元新票據；若條件未達成，則將僅獲發等值新票據。新票據年期為3年，年息8%，每半年派息一次。

同時，公司亦同步進行同意徵求，建議修訂條款，包括將現有票據到期日由2026年7月延長至2029年7月，以進一步改善債務償還安排。合資格票據持有人若參與交換或投票支持決議，或可獲相應同意費。

麗新發展指出，香港及內地商業地產市場仍面對估值壓力及租金下行挑戰，集團已透過再融資及資產出售等方式積極管理流動性，包括過去12個月完成逾70億港元再融資安排，以及推進多項資產出售計劃。

公司強調，交換要約及同意徵求能否完成仍取決於多項條件，包括票據持有人表決結果及資產出售進度，並不構成任何完成承諾，呼籲投資者審慎行事。

撰文：經濟通市場組

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