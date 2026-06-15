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盤前攻略｜美伊將簽備忘錄亞股齊拔高，港股望借勢企穩兩萬五

15/06/2026

　　在上周五（12日）馬斯克旗下SpaceX上市成功過後，周末果然一如美國總統特朗普所預告，正式與伊朗就和平框架取得共識，由斡旋國巴基斯坦宣布美伊雙方將於本周五在瑞士日內瓦簽訂一份備忘錄。

 

盤前攻略｜美伊將簽備忘錄亞股齊拔高，港股望借勢企穩兩萬五

（Shutterstock圖片）

 

　　伊朗副外長加里巴巴迪指伊方在核實美方解除封鎖和解凍資產等行動過後，將會與美國啟動為期60日的談判。隨後英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明，將準備解除對伊朗制裁。

 

　　今早亞洲時段市場風險胃納回升，美股三大指數期貨造好，道指期貨升364點報51969，納指期貨升497報30451，標普期貨升73報7571。亞股造好，日股急升逾4%，韓股升近6%。金價急彈上4300美元水平，油價急挫，紐約期油急跌至81元水平上落，跌逾4%。

 

*SpaceX上市「腳頭好」*

 

　　史上最大IPO SpaceX上周五掛牌，環球資金瘋搶下最終較招股價高開高走，上周五全日收報161.11美元，較招股價135美元高19.34%，一舉成為美國第六大市值公司，馬斯克亦隨之成為歷史上首個「萬億美元富豪」(trillionaire)。

 

　　中概股上周五普遍大市造好；阿里巴巴升0.12%報112.82美元，拼多多升0.32%報81.56美元，京東升1.78%報28.56美元，百度跌0.29%報115.77美元，網易升0.17%報125.82美元，嗶哩嗶哩跌2.72%報17.86美元，萬國數據跌3.55%報32.56美元，金山雲跌1.38%報10.73美元，小鵬升0.21%報14.49美元，理想升3.77%報14.30美元，蔚來跌0.38%報5.21美元，貝殼升2.99%報16.89美元。

 

　　ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.19%，折合462.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.48%，折合26.1港元；美團(03690)ADR較港股低0.28%，折合77.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.42%，折合74.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.69%，折合145.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.10%，折合380.2港元。

 

*恒指牛倉輪商未成功誘惑牛友添食，料港股短線有升勢*

 

　　港股向好，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24976，升333點，較恒指現貨高水258點，恒指料跟隨高開逾200點。上周五港股受惠利好預期已升逾400點成交破3000億元，本周末一如預期美伊達成共識將於本周五簽署備忘錄，整體氣氛有望進一步回暖。短線恒指升幅可期，短線續以修復25000為目標，而參考恒指牛熊證上日街貨分布，兩萬五以下位置共錄得877張熊證。

 

撰文：經濟通市場組

 

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