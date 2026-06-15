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異動股｜紫金飆逾7％全線金礦股飆升，金價重上4300美元黃金ETF升逾2％

15/06/2026

　　SPDR金(02840)現價升2.6％，報3099元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.7％。該股成交約1094股，涉資338萬元。

 

異動股｜紫金飆逾7％全線金礦股飆升，金價重上4300美元黃金ETF升逾2％

（Shutterstock圖片）

 

　　正式與伊朗就和平框架取得共識，由斡旋國巴基斯坦宣布美伊雙方將於本周五（19日）在瑞士日內瓦簽訂一份備忘錄。伊朗副外長加里巴巴迪指伊方在核實美方解除封鎖和解凍資產等行動過後，將會與美國啟動為期60日的談判。隨後英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明，將準備解除對伊朗制裁。

 

　　今早亞洲時段起環球風險胃納回升，金價攀高；紐約期金升逾2％，自4200美元水平升上4333美元；現貨金亦重上4300美元水平。

 

　　金價ETF普升逾2％；南方黃金(03030)升2.8％，報6.505元；恒生黃金ETF(03170)升2.7％，報13.61元；價值黃金(03081)升2.7％，報20.3元；FL二南方黃金(07299)升5.6％，報23.88元；易方達黃金礦(02824)升6.4％，報9.66元。

 

　　金礦股全線飆高；紫金(02899)升7.2％，報33.66元；紫金黃金國際(02259)升10％，報116.2元；靈寶黃金(03330)升7.2％，報16.48元；赤峰黃金(06693)升7.4％，報29.72元；山東黃金(01787)升6.2％，報23.06元；招金礦業(01818)升5.9％，報21.22元。

 

　　現時，恒生指數報24911，升193點或升0.8％，主板成交超過243億元。國企指數報8430，升55點或升0.7％。恒生科技指數報4743，升37點或升0.8％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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