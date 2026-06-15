  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

美伊延長停火全球胃納提升，恒指兩萬五仍有阻力，AI概念上揚，油股散水

15/06/2026

　　美國與伊朗表明，雙方同意臨時延長停火60日，並圍繞伊朗核計劃展開60天的談判。而斡旋國巴基斯坦宣布美伊雙方將於本周五在瑞士日內瓦簽訂一份備忘錄，隨後英國、法國、德國和意大利發表聯合聲明，將準備解除對伊朗制裁。據美媒引述多名美國官員及伊朗戰爭調解國官員稱，和解備忘錄包括伊朗須立即重新開放霍爾木茲海峽，且不收取任何通行費；伊方將在遵守協議的基礎上，獲得60天臨時制裁豁免。

 

美伊延長停火全球胃納提升，恒指兩萬五仍有阻力，AI概念上揚，油股散水

（Shutterstock圖片）

 

　　港股聞訊上揚，恒生指數高開先行突破兩萬五，惟整數關沽貨壓力仍在，現升幅收窄至228點或0.9％，報24946，主板成交超過750億元。國企指數報8431，升57點或升0.7％。恒生科技指數報4770，升64點或升1.4％。

 

　　市場憧憬隨著美伊和解，霍峽重開，中東石油供應將恢復正常，國際油價急跌，今早亞洲時段油價跌勢加劇，紐約期油進一步跌至80.57美元，跌5.08％，布蘭特期油報83.49美元，跌4.40％。中海油(00883)現價跌3％，報24.16元，該股成交約133萬股，涉資3204萬元；中石油(00857)跌2.6％，報10.08元；中石化(00386)升0.2％，報4.23元。

 

　　環球風險胃納回升，滙控(00005)等一眾具跨國業務的金融股份上揚，滙控(00005)升1.1％，報144.3元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅6.7％；渣打(02888)升2.9％，報205.4元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.5％；友邦(01299)升1.5％，報75.7元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅7.8％。

 

　　AI類股份亦回升，港股硬件股與晶片股全線高開；長飛光纖光纜(06869)升1.5％，報230元；建滔積層板(01888)升8.2％，報71元；建滔集團(00148)升6.2％，報94.8元；中芯(00981)升3.3％，報74元；華虹(01347)升4％，報144.7元；兆易創新(03986)升4.2％，報681元；英諾賽科(02577)升7％，報61.75元。

 

　　另外，中東是全球最大的初級鋁材及附加價值鋁產品出口區之一，憧憬霍爾木茲海峽重開，鋁礦股齊漲。中國宏橋(01378)升2.5％，報27.64元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4％。中鋁(02600)升3.3％，報10.67元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅9.6％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01180

滙彩控股

0.870

異動股

03393

威勝控股

22.180

異動股

02800

盈富基金

25.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01180 滙彩控股
  • 0.870
  • 03393 威勝控股
  • 22.180
  • 02800 盈富基金
  • 25.240
  • 08250 都都控股
  • 0.123
  • 00117 天利控股集團
  • 6.760
股份推介
  • 00991 大唐發電
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.400
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.440
  • 目標︰$16.20
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.260
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 43.060
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 81.850
  • 00700 騰訊控股
  • 459.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.300
  • 00005 滙豐控股
  • 145.800
  • 00388 香港交易所
  • 386.800
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 3.170
  • 目標︰$3.80
  • 01929 周大福
  • 12.900
  • 目標︰$13.20
  • 01236 樂動機器人
  • 40.300
  • 目標︰$48.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/06/2026 17:15  《盤後部署》騰訊阿里拖後腿恒指二萬五復失，稀宇市值崩塌後重現吸引力

15/06/2026 18:46  【新股上市】小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元

15/06/2026 18:10  大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，計劃內地未來一年開設15至20間門店

15/06/2026 16:53  【企業盈喜】美聯集團(01200)料中期業績顯著增長創20年新高，首五月稅前溢利約3億元

15/06/2026 17:55  騰訊(00700)今日斥5億元回購約108.1萬股

15/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入21.1億元，買智譜沽阿里

15/06/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】摩通降稀宇評級兼削目標逾六成，高盛看淡鋁礦股降中鋁評級

15/06/2026 16:36  《財資快訊》美電軟報7.8356，一周拆息微升至2.19%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，擬未來一年內地開設15至20間門店新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客12個月百萬定存享3.1厘高息新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

SpaceX：星空時代的東印度公司新文章
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

牛池灣滿胡茶餐廳40載｜一杯鴛鴦見證街坊情，守候至重建最後一刻新文章
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

拼命考入皇仁書院為要做舊生新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

喧嘩與騷動：讀懂活地亞倫《遇上陌生情人》的宿命悲涼
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾 
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
違規事件｜網紅實習女醫生擅照X光涉洩私隱，遭解僱兼被捕控不誠實電腦罪新文章
人氣文章
肩頸痛症︱世界盃睇波兼追看平板，頸椎腰背勞損防護與自救策略新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 22:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/06/2026
新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，美國減息步伐不明朗無阻港銀定存加...

14/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區