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攻堅兩萬五不果十天線亦失，恒指僅升124點報24842，成交不足3千億北水亦平靜

15/06/2026

攻堅兩萬五不果十天線亦失，恒指僅升124點報24842，成交不足3千億北水亦平靜

 

 

　　美伊雙方將於本周五在瑞士日內瓦簽訂一份諒解備忘錄，據美媒引述該備忘錄內容，包括伊朗須立即重新開放霍爾木茲海峽，且不收取任何通行費；伊方將在遵守協議的基礎上，獲得60天臨時制裁豁免。維持過百天的美伊衝突有望告一段落，亞太股市集體上漲，日股、韓股升半成，台股漲2.8%，深成指飆3.8%滬綜指同升1.6%，惟獨港股不爭氣，重磅科網股未帶頭上升，恒指高開突破兩萬五後未過多久即告失守，盤中升幅收窄至200點內，連10天線（約24932）亦未能守好，全日收報24842，升124點或0.5%。恒生中國企業指數收報8375，升1點或不足0.1%。恒生科技指數收報4765，升60點或1.3%。

 

　　港股跑輸亞股，全日主板成交僅2825億元，不足3000億元，北水淨流入21億元。

 

　　風險胃納快速上升，加上加息預期降溫紓緩資本支出壓力，AI硬件落鑊，聯想集團(00992)飆9.31%，報24.42元，中芯(00981)升6.98%，報76.65元，建滔積層板(01888)更飆升22.26%，報80.2元，建滔集團(00148)漲12.65%，報100.6元，華虹(01347))升10.06%，報153.2元。

 

　　金價上揚，紫金(02899)大升6.88%，報33.56元，洛鉬(03993)漲6.28%，報19.98元；惟中東風險下降鋁價有望回跌，中鋁(02600)挫8.52%，報9.45元，中國宏橋(01378)跌3.19%，報26.1元，油價亦應聲下跌，中石油(00857)跌3%，報10.04元，中海油(00883)跌3.48%，報9.99元；新奧能源(02688)私有化失效，全日跌2.89%，報24.2元。

 

　　資金繼續冷落科網股，阿里(09988)跌0.82%，報109.3元，騰訊(00700)跌0.86%，報459.6元，京東集團(09618)跌0.09%，報112.5元，百度(09888)跌0.78%，報114.7元，惟小米(01810)升0.23%，報26.26元，美團(03690)升0.45%，報78.25元。智譜(02513)宣布，旗下同類型編程大模型GLM-5.2向GLM Coding Plan全量用戶開放，股價全日大升32.82%，報1457元。

 

　　中東風險降溫，滙控(00005)升2.1%，報145.8元，暫連升3日累計升幅7.76%，渣打(02888)更升3.56%，報206.8元。

 

　　極兔速遞(01519)全日升7.06%，報9.1元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯；科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及智譜。

撰文：經濟通市場組

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