異動精選 | 美伊握手帶動金股金融股，溜溜梅新股表現更勝SpaceX
15/06/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/06/2026 22:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/06/2026 16:40
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