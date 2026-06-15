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美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

15/06/2026

　　近期中東局勢出現緩和跡象，美國與伊朗雙方同意延長臨時停火，並計劃於周五（19日）重新開放戰略要道霍爾木茲海峽。此消息一出，立即引發全球資本市場的歡呼。和平號角雖然響起，但其背後的不確定性與潛在風險，依然是市場參與者必須審慎評估的關鍵。

 

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

 

美伊和談協議仍需一至兩個月才能達成

 

　　香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美伊至少還需要一到兩個月的艱苦談判才能達成最終的停火協議。他分析，雙方目前在伊朗核問題，特別是現有濃縮鈾的處置方式上存在巨大分歧，這是談判中最棘手的環節。目前停火僅是暫時性的，談判過程中不排除雙方為爭取籌碼而爆發零星衝突。此外，以色列的動向亦是一大變數，以國可能基於自身利益繼續採取軍事行動，成為美伊談判的最大障礙。

 

　　曾永堅特別點出霍爾木茲海峽的安全隱憂。他指出，伊朗武裝部隊先前在海峽布放的水雷，即使海峽重新開放且無軍隊駐守，仍會對往來船隻構成嚴重威脅，預期霍爾木茲海峽要完全回歸正常通行狀態，至少要等到今年第三季，期間需要逐步清除水雷與各類安全隱患。

 

三桶油炒作地緣衝突行情已基本結束

 

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

（Shutterstock圖片）

 

　　在美伊即將達成諒解備忘錄的背景下，國際油價已應聲回落。曾永堅預期，若未來數日談判順利且無軍事衝突的情況下，預計布蘭特原油會在80美元附近震盪，紐約原油則維持在78美元左右。但考慮到峽完全恢復常態，美伊達成最終停火協議仍需時，短期內油價很難回到衝突前的低位。對於三桶油的走勢，他直言當前地緣衝突帶來的油價炒作行情基本已結束，此刻布局「三桶油」博反彈，勝算不高。

 

停戰利好反映在航空與航運股中仍需時

 

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

（Shutterstock圖片）

 

　　油價回落雖帶動三大中資航空股反彈，但曾永堅提醒，航空公司成本端下降的利好無法即時體現。他指出，霍爾木茲海峽停擺數月造成航空燃油供應缺口，因此國際油價下跌後，航空燃油價格不會立刻跟隨，而是會存在明顯的延遲效應。此外，中東航線與國際貨運物流需待海峽完全復常才能恢復正常。綜合研判，在霍爾木茲海峽能在第三季基本恢復正常運作的前提下，航空股的盈利能力最快要到今年第四季才有望逐步修復。

 

　　至於航運股，曾永堅同樣建議投資者繼續觀望。他分析，該板塊需分兩層面看待：一方面，中東局勢緩和使戰爭風險溢價下降，運價自然隨之回落；另一方面，航運業的核心走勢仍取決於全球經濟與貿易需求。此前能源價格高企與物流受阻已對全球經濟形成拖累，此負面影響恐將延續至下半年，所以在全球經濟走勢明朗之前，航運股不宜盲目布局。

 

國際金融股存中東壞賬風險不宜追入

 

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

（Shutterstock圖片）

 

　　對於環球金融股，市場預期油價回落將使美聯儲局本周議息會議聲明趨於溫和。然而，曾永堅認為這對金融股的整體影響偏向中性。他解釋，此前市場判斷美國今年、明年可能各加息一次，此環境利好金融股的淨息差表現。若美聯儲局立場不如預期鷹派，市場對加息的擔憂雖會緩解，但也同時弱化了金融股原有的利好邏輯。他強調，美聯儲局決策主要參考通脹、就業等實體數據，油價走勢僅能帶來情緒轉變帶來的窄幅影響，難以直接改變貨幣政策大方向。

 

　　針對是否可追入滙豐(00005)、渣打(02888)等國際銀行股，曾永堅明確表示不適合。他指出，這兩家銀行將中東視為核心發展市場之一，但目前區域仍充滿不確定性，過去數月的地緣衝擊也使市場擔憂中東企業的壞賬風險，此隱憂仍在持續評估中。

 

供應缺口消失後，全球經濟表現成鋁業股隱憂

 

美伊停火協議非靈丹妙藥，中東風險相關板塊隱憂逐個數

（Shutterstock圖片）

 

　　另外，中東是全球最大的初級鋁材及附加價值鋁產品出口區之一，霍爾木茲海峽重開一度帶動鋁業股上揚，惟很快急速轉跌。曾永堅認為地緣衝突曾導致的供應缺口只是短線炒作題材，行業長線走勢終究取決於實體工業需求。他分析，能源價格高漲與物流受阻將拖累下半年全球經濟表現，這是當前鋁業板塊的最大隱憂。此外，航空產業受衝擊後，多家飛機製造商推遲生產甚至取消訂單，而鋁是航空製造的核心原材料，航空業的低迷將直接壓制鋁材需求。因此局勢緩和後，短期供應缺口消失，疊加需求偏弱，鋁業股自然走弱而非上漲。

 

撰文：經濟通市場組記者汪澤妍

 

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