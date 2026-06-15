大家樂：推回購計劃因股價未能反映內在價值，擬未來一年內地開設15至20間門店

大家樂(00341)公布，截至2026年3月31日止全年少賺近三成至1.64億元，末期息則按年增加20%至30仙，並宣布5000萬元股份回購計劃。集團首席執行官梁可婷於業績記者會表示，受到地緣政治局勢影響，航運成本、油價及部分環球採購貨品的價格已出現上升跡象，並指集團採用環球採購，集團已與長期合作的採購商在採購合約層面作出相應部署，以抵銷成本上漲壓力。

大家樂首席財務官梁耀進（左）、 首席執行官梁可婷（右）（吳仲賢攝）

本財年食品暫不加價，續以優惠定價回饋顧客

她指出，鑑於環球市場不明朗及亞洲經濟未完全復甦，集團將繼續以優惠定價回饋顧客，並指集團的定價優勢有助帶動營業額增長。她嬻指，本財年食品暫不加價，仍視乎食材價格上漲的情況而定。

梁可婷表示，市民在長假期外遊、周末北上消費已成常態，集團已針對此節奏調整營運策略，並指東南亞及內地訪港旅客明顯復甦，但傾向「深度遊」與「打卡體驗」，大家樂作為本土快餐代表，其經典產品仍深受旅客歡迎，認為現時本港餐飲市況有所復甦。

本港餐飲市場最艱難階段已過去

對於行業環境，她相信，最艱難的階段已經過去，但這並不代表市場會立刻強勢反彈，而在疫情過後，外賣佔比一直維持在高位，外賣平台也愈來愈多，因此現在集團選址，會優先考慮二千平方呎以下的舖位，只要地點優越、人流量充足，集團便會採用全新營運模式調整布局。

未來利潤逐步回升後，會適度調整派息比率

大家樂首席財務官梁耀進表示，集團高派息策略及5000萬元股份回購計劃並非是用來「撐股價」，而是希望向股東提供合理回報，強調目前的業務與盈利增長足以支撐現行派息，未來利潤逐步回升後，會適度調整派息比率。

他指出，現時公司的股價未能反映其內在價值及業務前景，集團市銷率（Price-to-Sales）市銷率僅0.2多，在香港20多家上市餐飲企業中排名較為落後，與全年營業額達80億的規模不相符。

目前股價遠未反映內在價值，會續進行回購

他表示，是次回購計劃反映董事會及管理階層對公司長期業務和增長前景充滿信心，同時優化資本結構，提高每股盈利和每股淨資產值，使公司受益並為股東創造更大價值。

被問及未來會否繼續進行回購，他回應指，集團認為目前股價遠未反映真實內在價值，因此會繼續進行回購；但若日後股價回升至市場合理區間，則會交由市場自由調節。

內地計劃未來一年開設15至20間門店

他指出，中國內地仍是集團主要增長引擎，目前中國內地共有195間分店，將持續以「地道港味，原創滋味」為品牌定位，同時專注於調整業務模式及推動高質量的網絡擴張，計劃未來一年開設15至20間不同規模及形式的門店，實現可持續增長。他續指，在香港休閒餐飲業務方面，預計今年以新增6至8間分店。

撰文：經濟通採訪組

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