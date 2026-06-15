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新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元

15/06/2026

　　據《彭博》引述知情人士透露，小紅書科技有限公司正準備在本月底前秘密向香港提交首次公開募股（IPO）申請。

 

新股上市 | 小紅書傳最快本月底秘密申港上市，去年估值飆升至310億美元

財政司司長陳茂波（左三）、小紅書首席營銷官之恒（右三）、小紅書首席財務官曼巴（右二）及小紅書商業跨境業務總經理千月（右一）（(投資推廣署官網）

 

　　知情人士透露，這家總部位於上海的公司正與顧問就潛在上市事宜進行合作，此次上市規模有望躋身香港近年最大規模之列。他們補充說，相關討論仍在進行中，包括時間、規模和估值等細節仍有待確定。

 

　　知情人士稱，投資者敦促成立13年的小紅書在被視為最佳的時機上市。今年，以MiniMax(00100)和壁仞科技(06082)為首的科技公司登陸香港市場，受到投資者的熱烈歡迎。但這些新興的人工智能（AI）服務和開發商也對小紅書等現有企業構成威脅，可能削弱該公司的流量和商業模式。

 

　　報道指，在2024年的最後一輪融資中，小紅書估值約為170億美元。去年9月，其估值在一次二級市場交易中飆升至310億美元，小紅書還向股東表示其預計2025年利潤將達到約30億美元。

 

　　小紅書被稱為「中國版Instagram」，現已發展成為中國網絡領域的生活方式及社交電商巨頭，其與字節跳動旗下的抖音爭奪著數百萬用戶首選社交媒體平台的地位。去年，在抖音國際版TikTok於美國短暫被禁期間，作為替代的小紅書國際版人氣飆升。

 

　　小紅書由毛文超和瞿芳於2013年創立，已從一款購物指南應用發展成為中國最具影響力的社交媒體平台之一，融合了用戶生成內容、商品發現和電商功能。其投資者包括騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、HSG、高瓴投資和GSR Ventures。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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