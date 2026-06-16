盤前攻略｜納指隔晚飆3%晶片股受捧，牛倉進取或引回調壓力

美國公布即將與伊朗簽署備忘錄後，油價受壓，繼而減輕息口上揚預期，周一（15日）美股延續樂觀情緒，晶片股再獲市場追捧，美光大升逾一成，費城半導體指數飆5.45%。三大指數收高，道指升468點或0.92%報51671破頂，納指報復大升795點或3.07%報26683，標普升122點或1.65%報7554。

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中概個別發展，ADR偏軟

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.24%報112.55美元，拼多多升2.44%報83.55美元，京東升0.42%報28.68美元，百度升0.85%報116.75美元，網易升0.09%報125.93美元，萬國數據升2.86%報33.49美元，金山雲升5.68%報11.34美元，小鵬平收報14.49美元，理想升0.56%報14.38美元，蔚來跌0.19%報5.20美元，貝殼跌1.89%報16.57美元，攜程升2.00%報47.40美元。

ADR普遍較港股走軟；騰訊(00700)ADR較港股高0.23%，折合460.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.12%，折合26.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.44%，折合77.9港元；友邦(01299)ADR較港股低0.44%，折合76.2港元；滙控(00005)ADR較港股低0.15%，折合145.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.37%，折合385.4港元。

沃什首份聲明前料大市傾向觀望

昨晚恒指夜期跌33點報24799，較現貨低水44點，恒指預計開市升跌變化約100點。昨日恒指升上25000後隨即受壓回吐，殺清重貨熊倉便後勁不繼，主要由於觀望氣氛仍濃，日本央行今日以及美國聯儲局即將議息，尤其新任聯儲局主席沃什將發表首份會後聲明，其言論將定調此後走向預期，市場憂慮鷹縱閃現，議息前取態料傾向保守。

但港股牛友傾向進取，昨日升高後盤中回吐，反倒吸引牛友趁低加強倉，輪商新開100點新區24500至24599，即吸引818張對應期指張數新街貨進場成為最多新增區域，連帶24200至24599約400點區間已淨增1768張對應期指張數街貨，料會成為短線回吐誘因，但初步預計至少24500前會有一波支持。

撰文：經濟通市場組

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