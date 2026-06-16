鋁業股 | 美伊將簽協議紓緩供應危機鋁價受壓，鋁業股急挫宏橋插逾半成可否趁低吸？

美伊達成和平協議，並已完成簽署諒解備忘錄的電子版文件，美國總統特朗普稱霍爾木茲海峽已部分重開，美伊並將於本周五（19日）簽署正式協議。市場憧憬霍峽通航，作為供應重地的中東鋁材供應將恢復正常，倫敦金屬交易所(LME)鋁價昨日（15日）急跌4.4%，報每噸3379.5美元，為3月27日以來最低收盤價。鋁業股今早（16日）普遍急挫，其中中國宏橋(01378)跌逾半成，中國鋁業(02600)亦最多跌逾4%，已跌穿多條平均線並創年內新低，可否趁低吸納？

（中國宏橋網頁截圖）

美銀證券：憂供應過剩鋁價短期或走弱 惟中長期看漲維持4000美元目標

美銀證券日前發布《全球金屬周報》指，中國官方數據顯示4月鋁年化產量高達4760萬噸，若以此速率持續生產，全球鋁市將由預期的小幅短缺轉為過剩。與此同時，印尼冶煉商今年有望新增約200萬噸供應，而一旦霍爾木茲海峽局勢緩和，中東地區積壓的50萬至100萬噸庫存或將集中流入市場。上述三重壓力疊加，導致基金和實物買家雙雙觀望。美銀證券大宗商品策略師Michael Widmer團隊指，中國以外市場基本面依然偏緊，且能源安全投資長期有望提振金屬需求，該行仍維持鋁價目標4000美元/噸，但短期價格脆弱性不容忽視。

短期逆風並未動搖美銀證券對鋁價的中長期看漲判斷。該行預計，2026年全球鋁市將出現約15.3萬噸的小幅短缺，2027年短缺規模將擴大至約150.3萬噸。基於此，美銀證券維持2026年鋁價均值預測3600美元/噸，2027年升至4313美元/噸，並將4000美元/噸視為可實現的價格目標。支撐這一判斷的核心邏輯在於：中東供應中斷的影響將具有持續性；中國已設定4500萬噸的產能上限，限制了國內供應的無序擴張；與此同時，全球能源安全投資的加速推進，有望在中長期顯著提振鋁及其他金屬的需求。

高盛：供應增長加速增強對鋁價謹慎預期 降中鋁目標至7.5元宏橋降至26元

高盛近日發表報告，將中國鋁業H股目標價從12.5港元降至7.5港元，降幅40%，評級下調至「沽售」，同時將中國宏橋目標價下調23.5%，從34港元降至26港元，維持「中性」評級。高盛表示，近期資訊表明，在強勁的行業利潤推動下，中國及海外地區的鋁供應增長正在加速。這些變化增強該行對上海期貨交易所(SHFE)鋁價及價差前景的謹慎預期。儘管2026年上半年行業利潤率仍處於較高水平，但該行預計新增供應增長將從2026年下半年開始加快，這將推動利潤率/價差的向前調整。

該行維持對上海期貨交易所鋁價差的預期，即從2026年上半年的8879元人民幣/噸下調至2026年下半年的7000元人民幣/噸，並在2027至4250元人民幣/噸。該行將估值調整至2027年，以反映未來12個月的重大變動和下行風險。預計上海期貨交易所價差/定價每噸調整2000元人民幣，中國鋁業的盈利將下降37%，中國宏橋的盈利將下降23%。

（中國鋁業網頁截圖）

花旗：宏橋控股股東對前景有信心或再增持 股息率吸引予目標價48元

不過，花旗早前發表的報告指，中國宏橋於6月8日宣布，其控股股東中國宏橋控股於當日在市場購入2100萬股中國宏橋股份，平均價格為每股26.4641港元，佔中國宏橋已發行股份總數的0.21%。增持後，中國宏橋控股持有中國宏橋61.185億股股份，佔已發行股份總數的62.31%。根據相關公眾持股量豁免，中國宏橋應維持的公眾持股量為15.04%。中國宏橋控股認為中國宏橋目前股價被低估，不排除進一步增持的可能性。管理層相信，增持反映控股股東對中國宏橋未來前景的信心。截至6月8日收市，花旗預期中國宏橋2026財年股息率為9.1%，具有吸引力，維持「買入」評級。

花旗對中國宏橋的目標價為48港元，基於13倍2026年預測市盈率，與中國同業平均水平一致。目標價意味著2.7倍2026年預測市帳率和12.9倍2026年預測市盈率。花旗指，可能阻礙中國宏橋達到目標價的主要風險包括：成本和資本支出超支，行業產能增加超出預期，以及中國經濟顯著放緩。

李偉傑：宏橋需消化龐大升幅近23元或可吼 中鋁遠未到支持位宜觀望

（李偉傑）

天風國際李偉傑表示，鋁價下跌的影響視乎公司是做上游鋁礦，還是做中下游加工或產品，若在鋁價下跌情況下，再加上內地之前收緊大型企業向外收購礦業政策，都為上游企業帶來負面因素，中鋁股價受壓亦合理，公司有鋁礦並做生產銷售，大家都較看著其礦產持貨比，會對其帶來一定壓力。至於中國宏橋，公司4月時發過CB（可轉換證券），此後大家就對其展現負面投資情緒，儘管發CB比配股帶來股價壓力較小，始終其2025至26年股價累積升幅龐大，故正消化此因素，宜待其挨近去年9月橫行區大概23元並開始喘定才考慮吸納。中鋁股價去年也升得較急，若看去年9月，其支持位低至7元多，宜先觀望，因支持位遠未到，寧願跌至更深再考慮。

鋁業股今早普遍下挫，中國宏橋半日跌6.28%收報24.46元，中鋁跌3.49%報9.12元，俄鋁(00486)跌4.35%報3.52元，創新實業(02788)跌6.52%報17.5元，南山鋁業國際(02610)跌5.12%報30.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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