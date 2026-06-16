異動股｜李寧挫逾5％領跌消費板塊，內地自疫情後首錄零售表現倒退
16/06/2026
體育用品、家電、食品與餐飲股全線受挫：李寧(02331)現價跌5.4％，報16.33元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.6％。該股成交約623萬股，涉資1.04億元；安踏體育(02020)跌2.7％，報73.25元；海爾智家(06690)跌1.7％，報21.4元；農夫山泉(09633)跌0.7％，報43.98元；海底撈(06862)跌2.2％，報12.27元；美團(03690)跌3.3％，報75.65元。
（Shutterstock圖片）
新消費板塊同挫，老鋪黃金(06181)跌4.9％，報463.4元；泡泡瑪特(09992)現價跌2.3％，報172.9元；蜜雪集團(02097)跌2.2％，報259.8元；毛戈平(01318)跌0.6％，報58.95元。
國家統計局公布，5月份，社會消費品零售總額41090億元人民幣，同比下降0.6％，為2022年12月以來首度轉負，預期為持平，4月為增0.2％。其中，除汽車以外的消費品零售額37781億元人民幣，增長1.1％。
現時，恒生指數報24540，跌301點或跌1.2％，主板成交近698億元。國企指數報8272，跌103點或跌1.2％。恒生科技指數報4692，跌73點或跌1.5％。
撰文：經濟通市場組
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