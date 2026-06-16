內需股｜內地零售銷售自疫情後首現倒退，內需股普遍下挫邊類仍可吼？

國家統計局今早（16日）公布5月份社會消費品零售總額按年跌0.6%，為自新冠疫情之後零售增速首度轉負，重創零售復甦預期，內需股今日普遍下挫，其中李寧(02331)及潤啤(00291)連同新消費股老鋪黃金(06181)都曾插逾半成。不過，早前仍有大行預料內地今年消費繼續呈現「K型」復甦，有哪些類別的內需股反而可趁低吸納？

（李寧官網截圖）

內地5月社會消費品零售總額轉跌0.6%遜預期 三年半來首轉負

國家統計局公布，5月份，社會消費品零售總額41090億元（人民幣．下同），同比下降0.6%，為2022年12月以來首轉負，預期為持平，4月為增0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額37781億元，增長1.1%。1-5月份，社會消費品零售總額206031億元，同比增長1.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額190022億元，增長2.7%。





按消費類型分，1-5月份，商品零售額182543億元，同比增長1.2%；餐飲收入23488億元，增長3.1%。5月份，商品零售額36485億元，同比下降0.7%；餐飲收入4605億元，增長0.6%。

瑞銀料中國今年消費續呈「K型」復甦 市場仍低估再通脹潛力

瑞銀投資銀行大中華區消費行業研究主管彭燕燕早前撰文指，該行預計今年下半年再通脹預期上行將成為中國消費板塊，尤其是必需消費品領域的重要催化劑。這一判斷基於上游成本上升、供需改善，而這些因素尚未完全反映在當前股價中。中國內地4月PPI按年加速至2.8%，主要受能源價格快速上漲推動，而CPI按年上漲1.2%，受豬肉價格疲軟拖累。若下半年生豬價格回升且高企的能源成本部分傳導至下游，預計CPI將進一步上行。預期2026年消費將繼續呈現「K型」復甦，主要動力來自房地產市場企穩及股市上漲帶來的居民財富效應，以及工業企業盈利的增長。而過去兩個季度庫存去化加速（如白酒）、渠道多元化、產能過剩削減（生豬及乳製品）以及行業整合均有助於增強定價能力、保護利潤率。市場對再通脹潛力仍存低估，可通過部分企業的提前提價，及下半年生豬價格可能反彈得以印證。

該行覆蓋的75家中國消費企業中46家已披露首季業績，10家每股盈測上調，34家下調，顯示整體業績預測較去年同期呈現下修趨勢。業績分化明顯，上調每股盈測的企業主要包括具備結構性增長機會的公司，以及現金流生成能力強的行業龍頭。該行認為，板塊估值依然具有吸引力。MSCI中國必需消費/可選消費（含汽車與互聯網標的）分別交易於未來12個月動態市盈率16倍及15倍，對照2026至28年預期每股盈利年均複合增長率12%及33%，較MSCI全球必需消費/可選消費存在20%及36%的折讓（2026至28年預期每股盈利年均複合增長率分別7%及16%）。部分消費企業上半年已鎖定原材料成本，再通脹有助於企業向下游轉嫁成本、維持利潤率。而相比可選消費，該行更看好必需消費，最看好百勝中國(09987)、海底撈(06862)、潤啤、安踏(02020)、老鋪黃金(06181)、名創優品(09896)、牧原股份(02714)、茅台(滬:600519)、伊利(滬:600887)、東鵬飲料(09980)、古茗(01364)等 。

摩通：市場低估老鋪黃金應對金價波動努力 予目標價1296元

另摩通發表研究報告指，老鋪黃金股價自1月底以來下跌45%，目前以8倍/7倍2026年/2027年預測市盈率交易。摩通認為市場低估了該公司在金價波動中的積極應對措施，維持「增持」評級，目標價1296元，相當於2027年預測市盈率19倍，是中國黃金珠寶板塊首選股票。摩通指，雖然金價波動會在第二季引發觀望態度，對同店銷售增長趨勢造成壓力，但市場低估了老鋪黃金積極應對金價動盪周期的努力。這些措施包括：在新產品推出方面採取更靈活的策略；進一步提升消費者體驗；以及升級渠道網絡，6月13日開業的深圳店仍有排隊現象。

摩通對其2026年第二季進行敏感性分析，假設同店銷售增長從負60%至正10%，預計上半年銷售增長52%至78%，盈利增長81%至112%。此外，老鋪黃金控股股東於5月20日以每股約495元增持1.66億元股份，應能提供一定程度的下行保護，目前估值仍有充足上行空間。摩通商品團隊預測金價將在年底前升至每盎司6000美元，較目前水平上升42%。

（AP圖片）

摩通：不應忽略中國家電股轉型首選美的 海爾智家估值吸引

摩通早前又就家電股發表研報指，中國家電股不應再以國內家電周期來估值，而應被視為現金牛收益、全球挑戰者成長與工業科技期權價值的組合。舊有框架包括補貼、換機周期與利潤率仍然重要，但卻忽略了更關鍵的轉型：中國B2C正成為資金基礎、海外OBM正成為成長引擎，而B2B工業科技則可能成為估值倍數擴張的驅動力。此刻該板塊的定價卻仍停留在舊世界：10倍市盈率、6%的股息率與約20%的股東權益報酬率（2027年預測）。該行同意中國需求將趨軟，但這不太可能是超額報酬(alpha)的來源。超額報酬應來自於辨識哪些公司能運用中國現金流來建立全球市佔率與B2B能力，這正是為什麼美的(00300)看來最為突出，可視為首選。

摩通續指，海爾智家(06690)是一隻具有吸引力且「壞消息已全面反映」的股票。市場對近期美國關稅帶來的盈利壓力已有充分預期，而其美國以外的海外核心業務依然保持健康，多個市場在市佔率擴大的同時亦實現利潤率提升，預計公司在2026至2028財年的淨利潤複合年增長率可達8%。海爾智家目前的2026財年預測市盈率為8至9倍，總股東回報率達10%至11%（包括4%的股份回購收益率），估值提供了良好的介入機會，將其H股目標價由32元下調至25元，維持「增持」評級。

李偉傑：內地消費堪憂惟體品股家電股仍可吼 新消費股可揀泡泡瑪特

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，內地消費數據差過預期，增幅並去到負值，這的確令大家較擔心，內需股中如餐飲、茶飲等競爭壓力大，宜待股價做好兜底才考慮，反而對體育用品股偏向有期望，例如李寧之前宣布與NBA巨星Curry合作，簽署為期10年代言協議，雖然股價反應麻麻，一下子衝至19.8元後急回，但見到中長線發展方向正面，在高品牌效應下市場對其發展有期望，另安踏也有找NBA球星合作，兩隻股份都可於現價考慮收集，但貨量不宜太多，因市場明顯不熱衷炒作這批股份。至於啤酒股如潤啤在世界盃舉行期間仍急跌，始終今次世界盃很多賽事於上午9時或凌晨3時開賽，不太適合飲啤酒，且新世代著重健康，不太愛飲啤酒，啤酒股跌勢急宜先行觀望。家電股反而較值博，個別股價今年隨著補貼降低已調整不少，而家電又具一定必需性，海爾智家及美的中長線應可向好，若往後可以公布如智能家電或機械人等新項目，料對股價有一定鼓舞性。

至於新消費股，李偉傑認為大家會較留意市值較大的泡泡瑪特(09992)，老鋪黃金雖然之前曾高見1000元，但此刻已遭「腰斬」，始終未能逆轉持續下跌走勢，周大福(01929)出了業績後反而可轉勢；與其買老鋪黃金，寧吼已脫離下跌形態的類近股份。老鋪黃金之前累計升幅也較顯著，市帳率達6.5倍，雖然公司一直做高端金飾打造，但股價看似未能跟隨近期金價喘穩，因它是一口定價，金價升跌對其短期影響不大，中長線則要留意其儲下來的黃金或貨尾可否受惠，而現時內地消費壓力未消退，其股價形態仍受壓。泡泡瑪特反而可能較多人關注，因其消息面來得較密集，對股價有定期提振作用，而經之前急跌後已慢慢回升，升至100天線初步受阻，若回到20天線約168元做了整固，吸引力反而更大。

今日體育用品、家電、餐飲與啤酒股全線受挫，李寧跌3.53%收報16.65元，安踏跌2.66%報73.3元，海爾智家跌2.39%報21.26元，美的跌0.77%報90.15元，海底撈跌4.27%報12.14元，百勝中國跌1.32%報344.4元，潤啤跌4.56%報22.62元，青啤(00168)跌2.03%報48.34元。新消費股亦普遍下挫，老鋪黃金跌3.65%報469.6元，泡泡瑪特跌1.24%報174.8元，蜜雪集團(02097)跌2.56%報258.8元，毛戈平(01318)跌3.12%報57.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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