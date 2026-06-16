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港股 | 午市前瞻 | 跨境炒股新政拖累港股，電商消費板塊氣氛冷宜伺機離場

16/06/2026

　　內地消費數據打擊，一眾內需及電商股集體下挫，加上美聯儲議息前港股成交逐步回落，恒生指數半日報24533，跌309點或1.2%。恒生中國企業指數報8265，跌110點或1.3%。恒生科技指數報4688，跌76點或1.6%。半日主板成交逾1337億元，不過北水半日淨流入44億元，期待午後加碼撐市。

 

港股 | 午市前瞻 | 跨境炒股新政拖累港股，電商消費板塊氣氛冷宜伺機離場

 

麥嘉嘉：跨境投資限制影響市場氣氛

 

　　美伊據報已簽署電子版諒解備忘錄，霍爾木茲海峽重啟再望，外圍股市造好，惟港股仍受沽壓，半日跌逾300點，科網、消費等板塊同受挫。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指現時偏弱主要受內地限制跨境投資影響，因政策限制兩年內的跨境炒股資金「只可沽出、不可買入」，市場擔心恒指即使迎來反彈，亦會出現大量投資者趁回調出貨，導致今日大市上方沽壓大，下方買盤不積極的情況。

 

　　基於現今市場氣氛，即使外圍局勢轉好，麥嘉嘉認為市場近期看法會傾向審慎，在短期內仍有沽壓。她預計短線上，恒指會持續有下行壓力，並下試24200支持位，上方阻力位約在25000點左右。

 

　　信誠證券聯席董事張智威亦提到，內地今日出台的5月固定資產投資數據及5月零售數據表現遜預期，市場擔心中國經濟復甦步伐放緩，在投資與消費雙雙疲弱的情況下，直接打擊市場信心，拖累大市整體表現。

 

世界盃效應失色618亦冷淡，消費股「靠邊站」

 

　　今日內地5月經濟數據出台，其中消費數據表現差過預期，社會消費品零售總額同比下降0.6%，為2022年12月疫情以來首次轉負。今日消費、新消費、電商等板塊受挫，李寧(02331)半日跌近半成，老鋪黃金(06181)跌逾6%，美團(03690)、阿里(09988)等電商股分別跌近4%與2%。

 

　　麥嘉嘉表示，目前消費股並非今年的投資主題，在資金明顯分流至AI相關產業的情況下，消費板塊表現預計將會持續下調或持平。她提到新消費股在經過過去兩年升勢後，難以單靠這類依賴「悅己消費、情緒價值、高估值IP」的概念去支撐其業務，市場開始關注估值過熱和業績兌現的風險，例如泡泡瑪特的IP變現能力，預計未來市場將會更嚴格區分新消費股中的成長類和炒作類股份。在市場消費氣氛較冷的情況下，新消費股的股價難以再持續支撐其估值。

 

　　雖然近期世界盃開幕，但由於現時市場消費風氣較差，李寧、百威亞太等以前屬「世界盃概念股」的股份預計受帶動程度有限，目前需依賴內地推出擴大消費的政策（如消費券）才可能推動板塊。而電商股方面，麥嘉嘉表示「618購物節」市場反應冷淡，加上平台監管政策影響逐漸加大，估值預計將進一步下調。

 

　　對於消費、電商板塊，麥嘉嘉建議目前應該以「靠邊站」，以觀望為主的態度看待該類股份，勿急於低位部署。對於已有持貨的投資者，可以在股價反彈時減持換馬。以老鋪黃金為例，麥嘉嘉認為可以帶股價回到540元位置減持換馬。

 

撰文：經濟通市場組


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