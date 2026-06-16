  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

新股上市 | 傳小紅書IPO市值上望300億美元，麥嘉嘉稱有話題性抽得過

16/06/2026

　　據《彭博》引述知情人士透露，小紅書科技有限公司正準備在本月底前秘密向香港提交首次公開募股(IPO)申請。報道指小紅書正與顧問就潛在上市事宜進行合作，此次上市規模有望躋身香港近年最大規模之列，不過相關討論仍在進行中，包括時間、規模和估值等細節仍有待確定，據傳小紅書估值在200至300億美元左右。

 

新股上市 | 傳小紅書IPO市值上望300億美元，麥嘉嘉稱有話題性抽得過

 

　　在2024年的最後一輪融資中，小紅書估值約為170億美元。去年9月，其估值在一次二級市場交易中飆升至310億美元，小紅書還向股東表示其預計2025年利潤將達到約30億美元。

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，，雖然目前科網投資主題環境差，且小紅書無明顯AI業務，難以與AI概念股掛鈎，但由於近期港股新股市場與恒指表現脫勾，每隻上市股份均表現不俗，加上小紅書「中國Instagram」結合電商的定位在現時仍具有話題性。麥嘉嘉認為小紅書本次來港IPO值得留意，若定價合理且時間表確定，可考慮抽新股，但現階段考慮仍屬太早，需觀察最終定價再作打算。

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01738

飛尚無煙煤

0.063

異動股

02477

經緯天地

0.410

異動股

09678

雲知聲

158.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01738 飛尚無煙煤
  • 0.063
  • 02477 經緯天地
  • 0.410
  • 09678 雲知聲
  • 158.000
  • 03808 中國重汽
  • 47.180
  • 09863 零跑汽車
  • 36.480
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 716.000
  • 目標︰$794.50以上
  • 02318 中國平安
  • 56.350
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 2.840
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.120
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 14.630
  • 目標︰$16.20
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 74.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 107.000
  • 00700 騰訊控股
  • 447.400
  • 01888 建滔積層板
  • 85.900
  • 00005 滙豐控股
  • 146.000
報章貼士
  • 09903 天數智芯
  • 530.000
  • 目標︰$620.00
  • 00939 建設銀行
  • 8.890
  • 目標︰$10.00
  • 02338 濰柴動力
  • 36.840
  • 目標︰$45.44
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2026 17:15  《盤後部署》內地消費不振恒指翻身難，阿里AI晶片銷售突破股價可低吸

16/06/2026 16:12  內地經濟連續兩月弱復甦，恒指收跌348點報24493，美議息前成交縮至2500億

16/06/2026 16:36  《本港經濟》本港3至5月失業率為3.7%，符合市場預期

16/06/2026 13:51  【ＡＩ】DeepSeek據報已完成首輪融資，融資額超500億人民幣

16/06/2026 11:36  彭博：港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等

16/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入34.63億元，買盈富基金沽騰訊

16/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】摩通升恒瑞至超配惟略降目標，伯恩斯坦追蹤農夫山泉

16/06/2026 16:28  《財資快訊》美電升報7.8328，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

【記者實測】上環萬呎「巨無霸」方德體驗店！ 三大券商實體店特色大比拼新文章
人氣文章

新聞>市場動向

東亞證券講座：2026市場深度分析新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股｜內地零售銷售自疫情後首現倒退，內需股普遍下挫邊類仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

淘寶618狂歡節︱WeChat Pay HK網購滿¥188減¥18＋拼多多/京東/小紅書等網購免手續費＋5倍積分賞新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

踏進監獄，來場美食之旅新文章
人氣文章

玩樂假期

香港非遺月2026 ︱香港太空館限定駿馬光影表演＋限定免費「非遺」主題開篷巴士遊新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星 Whey 全新季節菜單：鮑魚阿參叻沙乾麵、香烤龍蝦配大樹菠蘿醬汁、伊比利亞豬三食，法式精緻與星馬傳統的碰撞！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福
人氣文章

Beauty Feature

高光胭脂二合一？精選 DIOR專業後台水光塑顏棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4招足踝強化練習 提升腳腕穩定度 預防拗柴！
人氣文章
抗老飲食｜顛覆傳統！悉尼大學揭吃1類碳水飲食助抗老，生理年齡年輕近4歲
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 19:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向16/06/2026
【記者實測】上環萬呎「巨無霸」方德體驗店！ 三大券商實體店特色大比拼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

白宮內的八角籠與青年人的選票

16/06/2026 17:31

大國博弈

定期存款 | 渣打3個月港元存加至2.6厘，平安數字銀行新客...

15/06/2026 18:18

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區