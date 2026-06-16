新股上市 | 傳小紅書IPO市值上望300億美元，麥嘉嘉稱有話題性抽得過

據《彭博》引述知情人士透露，小紅書科技有限公司正準備在本月底前秘密向香港提交首次公開募股(IPO)申請。報道指小紅書正與顧問就潛在上市事宜進行合作，此次上市規模有望躋身香港近年最大規模之列，不過相關討論仍在進行中，包括時間、規模和估值等細節仍有待確定，據傳小紅書估值在200至300億美元左右。

在2024年的最後一輪融資中，小紅書估值約為170億美元。去年9月，其估值在一次二級市場交易中飆升至310億美元，小紅書還向股東表示其預計2025年利潤將達到約30億美元。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，，雖然目前科網投資主題環境差，且小紅書無明顯AI業務，難以與AI概念股掛鈎，但由於近期港股新股市場與恒指表現脫勾，每隻上市股份均表現不俗，加上小紅書「中國Instagram」結合電商的定位在現時仍具有話題性。麥嘉嘉認為小紅書本次來港IPO值得留意，若定價合理且時間表確定，可考慮抽新股，但現階段考慮仍屬太早，需觀察最終定價再作打算。

撰文：經濟通市場組

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