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彭博：港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等

16/06/2026

　　據《彭博》報道，香港年初的新股融資潮勢將給7月的股市帶來壓力。隨著大批限售股到期解禁，引發市場對於潛在股票拋售的擔憂。

 

彭博：港股7月將迎最大解禁潮，料解禁市值達2553億元，包括藍思科技、MiniMax及智譜等

 

　　彭博統計數據顯示，若將配售與新股發行的所有解禁股份納入計算，7月將成為今年下半年解禁規模最大的月份，預計解禁市值將達2553億港元。不過，上述解禁數量均基於港交所的披露文件和彭博追蹤的數據測算，實際減持可能還會受到中國《公司法》等相關監管法規的進一步約束。

 

藍思科技、智譜及MiniMax解禁期臨近受關注

 

　　在個股方面，蘋果公司供應商藍思科技(06613)以約795.6億港元的解禁市值規模位居7月份解禁股榜首，人工智能大模型公司MiniMax(00100)以約594.7億港元緊隨其後，另一家大模型公司智譜(02513)則位列第三。疊加市場對跨境交易監管、人工智能板塊高估值等的擔憂，本月至今MiniMax已重挫約50%，邁向2月上市以來的最大單月跌幅；智譜亦小幅走弱。

 

　　有分析師認為，鎖定期滿的個股仍將面臨短期衝擊。隨著自由流通股數量的增加，市場做空更為活躍，部分科技股在香港市場擁有的「稀缺性」溢價或進一步收窄。

 

分析師預計生物科技公司解禁令對股價面臨一定壓力

 

　　三井住友德思高級基金經理鄧志達在採訪中亦表示，擔心AI智能體模型公司的商業化變現能力，以及生物科技公司的解禁令其股價面臨一定壓力。高盛指出，在解禁後的三到六個月內，港股公司股價會下跌4%至7%的，回報率分化嚴重。基石投資者，尤其是內地基石投資者佔比較高的公司，在解禁後通常面臨更大的拋售壓力。

 

　　瑞穗銀行指出，解禁後最劇烈的下跌通常發生在第一天，此後價格趨於穩定。即便如此，港股通投資者可能會將解禁後的調整視為「抄底」的機會。

 

彭博數據：解禁規模最大的為三花智控，達487億港元


　　
　　彭博數據亦顯示，三花智控(02050)、京東工業(07618)和英矽智能(03696)等香港上市的AI與硬科技個股將於本月餘下時間裏迎來限售股解禁，其中解禁規模最大的為三花智控，達487億港元。

 

　　不過，儘管面臨短期拋售壓力，被動資金與跨境資金的強勁流入仍有望為解禁股票提供支撐。以MiniMax和智譜為例，兩家公司已於6月8日被納入恒生科技指數，而滙豐預計MiniMax將在8月初被納入港股通。

 

撰文：經濟通採訪組

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