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魚缸博客 | SpaceX上市第二日股價愈升愈有，同你解釋下點解！

16/06/2026

　　全球萬眾矚目嘅IPO終於係本周一(15日)完成，SpaceX上市第二股價愈升愈有，博客尋晚臨訓前買少少，均價都係$170咁上下，訓醒已經$199了，落個街食早餐都沖上$229。

 

魚缸博客 | SpaceX上市第二日股價越升越有，同你解釋下點解！

 

　　其實SpaceX令投資者FOMO唔係無原因的，其一係因為佢係全世界獨一份概念－沖上太空，大家都係買佢個夢想（而且佢又有實物筷子夾俾你睇佢支火箭真係回收成功）；其二就係市場根本無過往參考公司，可以對公司進行精準估價，所以根本估唔到值，大家都話$135上市超貴，但兩日股價都沖左六成。

 

　　其三就係呢次上市街貨量極少，大家唯有不停搶，一FOMO就高價入手，有理無理都買左入倉底先，畢竟買得少買得貴好過一股都唔買；最後就係因為街貨量少，基金、ETF、輪商都要被迫入貨，特別係如果入左指數，基金又要被動追蹤，咁到時就到大戶真正「全面進場」。

 

　　所以今日高位可能真係明日低位，單睇市值未必可以反映到一隻股份的全部，特別係佢街貨咁少。假如真係有生之年可以睇到$1000，跟住佢又再分拆（好似TESLA），玩五餅二魚咁，你就會覺得點解自己買咁少。

 

　　買港股同買美股最大分別就係，你唔可以用傳統價值投資法去睇一間科技公司，特別係呢種歷史上未見過嘅公司。又FF咁講一句，人地係火星搵到金礦，係宇宙搵到外星文明，咁估值又點寫？班分析師應該企晒係到。

 

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