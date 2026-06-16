異動精選 | 安德利進軍晶片業暴升，內需、內房股受數據拖累重挫
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2026 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2026 16:40
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