內地經濟連續兩月弱復甦，恒指收跌348點報24493，美議息前成交縮至2500億

內地公布5月多項重磅經濟數據，表現繼續維持4月以來的弱復甦態勢，其中社會消費品零售總額同比下降0.6%，為疫後以來首度轉負，同時固定資產投資同比下降4.1%，跌幅顯著高於過預期的2%，為近六年最大，至於規模以上工業增加值同比實際增長4.5%，增幅較4月擴大0.4個百分點，並優於預期的4.3%。

消費數據打擊，一眾內需及電商股集體下挫，加上美聯儲議息前港股成交逐步回落，港股半日跌超300點，午後跌幅進一步擴大約460點，低見24378點，最終爭持在24500位置，恒生指數全日收跌348點或1.4%，報24493。恒生中國企業指數收報8240，跌135點或1.6%。恒生科技指數收報4658，跌106點或2.2%。觀望新任美聯儲主席沃什首次主持議息，港股交投逐步降溫，主板成交縮至近2499億元，北水淨流入約35億元。

內需板塊集體被爆破，不論是新消費或是傳統消費股都無一幸免，潤啤(00291)瀉4.56%，報22.62元，老鋪黃金(06181)股價全日下跌3.65%，報469.6元，李寧(02331)跌3.53%，報16.65元，海底撈(06862)跌3.27%，報12.14元，百威亞太(01876)跌2.99%，報6.82元，安踏體育(02020)跌2.66%，報73.3元，泡泡瑪特(09992)跌1.24%，報174.8元。

電商及相關產業板塊同樣當災，快手(01024)跌3.89%，報44.44元，美團(03690)跌3.77%，報75.3元，新東方(09901)跌2.97%，報35.92元，百度(09888)跌3.49%，報110.7元，極兔速遞(01519)跌2.97%，報8.83元，騰訊(00700)走低2.65%，報447.4元，網易(09999)跌2.4%，報195.6元。阿里(09988)跌2.1%，報107元。

內地5月70個大中城市房價環比降幅略擴至0.2%，同比跌3.5%；國家統計局城市司統計師楊彩芳分析，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比下降，一、二、三線城市同比降幅總體收窄。樓價持續下跌，拖累龍湖(00960)跌8.9%，報7.68元，融創中國(01918)跌7.23%，報0.77元，萬科(02202)跌3.04%，報2.55元，潤地(01109)走低2.61%，報35.14元。

聯想集團(00992)懶理市況繼續落鑊，股價升4.26%領漲藍籌，報25.46元；中芯(00981)則跌3.46%，報74元；智譜(02513)推出新GLM模型後獲大行唱好，惟股價先飆後回，全日收升1.17%，報1474元。

鋁價及油價因應美伊簽署電子版諒解備忘錄偏軟，中國宏橋(01378)收挫7.13%，報24.24元，中鋁(02600)跌4.44%，報9.03元；中石油(00857)跌2%，報9.79元，中石化(00386)跌2.06%，報4.28元，中海油(00883)跌2.56%，報23.58元。

公用板塊見防禦力，中電(00002)升1.03%，報73.7元，長江基建(01038)揚1.02%，報59.2元，電能(00006)升0.62%，報56.9元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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