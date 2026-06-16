陽光房地產旗下奧運商場「西九匯」出租率近9成，租金每呎約43元

陽光房地產(00435)旗下奧運商場「西九匯」今日公開予傳媒參觀。集團財務及投資者關係總監葉美鈴表示，項目佔地近6萬平方呎，樓高三層，商場舖位面積由100至200平方呎的小型店舖，到1500至2000平方呎的大型店舖均有提供，整個商場目前共有近50間商舖。截至今年3月，商場出租率已接近9成，租金水平介乎每平方呎42.7元至43元。

陽光房地產財務及投資者關係總監葉美鈴 （柳英傑攝)）

租戶主要涵蓋教育、補習及餐飲等類別

她指出，項目租戶主要涵蓋教育及補習、餐飲以及社區服務等類別，目標客群為年輕家庭、學生及附近金融從業員。西九匯的核心理念是將傳統商場轉型為「社區+教育+餐飲」綜合空間，配合區內變化重新定位，服務本地家庭及年輕一代。

葉美鈴表示，商場未來將繼續增加餐飲及其他類型租戶，預計相關比例可提升約10%或以上，整體希望租戶組合更趨均衡。

民生商場零售租金增長有限，需透過營運優化及租戶組合調整

在市況方面，她指出，香港甲級寫字樓市場中，中環等核心高地段目前空置率約11%，銀行及投資者普遍認為租金水平偏平，買入吸引力不足，因此傾向純粹持有而非積極入市。至於集團民生商場的零售租金增長空間有限，故需善用現有租戶優勢，透過細微改善及優化補足。

展望未來，集團將顧及入場成本等實際因素，重新檢視策略，在租金增長受限的情況下，透過營運優化及租戶組合調整，維持資產組合價值。

撰文：經濟通採訪組

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