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開市Go | 特朗普強調霍峽永遠免費通行，六新股同步招股，建滔積層板大股東抽水過百億

17/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周二（16日）呈現顯著的板塊輪動格局，道指受能源成本下降的預期而逆市走強，推動道指再創盤中及收市新高，盤中高見52190.29點，收市升328.64點，或0.64%，報51999.67點；標指跌42.94點，或0.57%，報7511.35點；納指跌307.6點，或1.15%，報26376.34點。中國金龍指數跌159點。日經指數開報68857點，升0.15點。

 

2、美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽將會於周五重開，並將永久免費開放，又稱即使以色列日後攻擊黎巴嫩，也不會破壞和伊朗達成的協議。據《彭博》引述美伊諒解備忘錄草案，美國將立即解除對伊朗石油的出口限制，並共同確保霍爾木茲海峽的航運在30天內恢復到戰前水平。伊朗還將恢復動用其3000億美元發展基金的權力。

 

3、美國勞工統計局最新數據顯示，美國5月進口物價指數按月增長1.9%，大幅高於市場預期的1%。按年計算，5月進口物價指數大幅飆升6.7%，超越市場預估的5.7%，升幅亦顯著高於前值的4.2%。

 

4、瑞銀最新報告指出，已將美國聯儲局的減息預期推遲至2027年3月及6月，並預計今年內不會有任何減息行動。

 

5、高盛發表研究報告，將今年第四季布蘭特期油的目標價由原先的90美元下調至80美元，並將2027年平均價格預測由80美元降至75美元。至於紐約期油，高盛預計其今年第四季及2027年的均價將分別回落至75美元及70美元。

 

6、中國中央結算公司擬為做市商結算服務費用打7.5折，優惠措施自2026年7月1日起至2028年12月31日止有效。

 

7、SpaceX上市後累計飆升49%，市值躍居全球第五。該公司正式同意收購Cursor，助力CEO馬斯克在編程工具領域追趕對手，交易估值600億美元。

 

8、AI終端硬件核心供應商領益智造(01688)(深:002600)今日至下周二（23日）招股，每股作價10.18元，入場費6786.56元，公司預期於6月26日掛牌，國泰君安國際為獨家保薦人；PCB概念股芯碁微裝(09630)(滬:688630)今日至下周二招股，每股作價介乎240.9元至252.73元，入場費12763.94元，公司預期於26日掛牌，中金為獨家保薦人；中科院孵化AI科企中科聞歌(01956)今日至下周二（23日）招股，每股作價60.7元，入場費12262.44元，預期於26日掛牌，中金為獨家保薦人。印尼金礦商Merdeka(06228)發行HDR在港第二上市，今日起招股，入場費2687元，內地模擬集成電路公司聖邦股份(03661)招股入場費8606元，科拓股份(02272)招股入場費2397元，無基石投資者。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 10:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 10:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 10:44
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