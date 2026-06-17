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美股 ｜ 市場聚焦沃什任內首次議息會，納指回吐307點

17/06/2026

　　市場焦點全面轉向聯邦公開市場委員會於6月16至17日舉行的議息會議，這亦是新任聯儲局主席沃什履新後的首場政策會議。道指受能源成本下降的預期而逆市走強，推動道指再創盤中及收市新高，標指及納指回吐升幅。

 

　　道指盤中高見52190.29點，收市升328.64點，或0.64%，報51999.67點；標指跌42.94點，或0.57%，報7511.35點；納指跌307.6點，或1.15%，報26376.34點。

 

　　雖然市場普遍預期當局將維持利率不變，但焦點在於作風偏鷹的沃什如何平衡能源通脹回落與頑固的核心服務業通脹。投資者正密切注視會後聲明的措辭微調以及最新公布的利率「點陣圖」，以評估未來貨幣政策的走向。

 

　　馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)掛牌後延續凌厲升勢，盤中一度升逾16%，收市升幅收窄至4.8%。百勝餐飲集團(US.YUM)落實以27億美元分拆出售必勝客業務，股價升1.9%。

 

　　其他科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.6%，英偉達(US.NVDA)升2.4%，Meta(US.META)升1.1%，蘋果(US.AAPL)升近1%，微軟(US.MSFT)跌1.5%，谷歌(US.GOOG)升1.1%。

 

油價跌破每桶80美元

 

　　受美伊即將簽署初步和平協議的衝擊，布蘭特原油期貨價格三個月來首度跌穿每桶80美元大關，盤中低見78.96美元，日內大跌4.1%，報每桶79.68美元。紐約期油亦急挫4.1%，報每桶76.1美元。

 

　　美匯指數反覆上落，匯價在99.6水平附近震盪徘徊，跌約0.1%。日本央行一如市場預期宣布將政策基準利率由0.75厘上調25個點子至1厘，創下1995年以來的最高利率水平。日圓匯率整體走勢依然偏軟。日圓兌美元匯率受壓下跌，徘徊於1美元兌160日圓水平。歐元兌美元延續反彈走勢並突破1.16關口，報1.1611，升0.2%。

 

　　國際金價走勢反覆向上，現貨金錄得0.7%升幅，報每盎司4338美元，而紐約期貨黃金亦微升0.2%。報每盎司4362美元水平。

撰文：經濟通國金組

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