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盤前攻略｜議息結果前夕美股提高戒心，港股料低位爭持觀望息率去向

17/06/2026

　　市場逐漸消化美伊備忘錄利好，轉而觀望聯儲局議息，雖然預期維持不變為多數主流，但市場最關注沃什新上任後的首份聲明內容，以及對後續息口走向的判斷。美股隔晚先跌為敬，晶片股回吐累費城半導體指數急跌5.7％，僅道指升328點報51999再破頂，納指跌307點報26376，標普跌42點報7511。

 

盤前攻略｜議息結果前夕美股提高戒心，港股料低位爭持觀望息率去向

（Shutterstock圖片）

 

*中概股吐ADR個別偏軟*

 

　　中概股跟吐；阿里巴巴跌1.40％報110.97美元，拼多多跌2.35％報81.59美元，京東跌1.05％報28.38美元，百度跌3.45％報112.72美元，網易跌3.27％報121.81美元，萬國數據跌0.66％報33.27美元，金山雲跌5.20％報10.75美元，小鵬跌4.49％報13.84美元，理想跌2.36％報14.04美元，蔚來跌3.65％報5.01美元，貝殼跌2.72％報16.12美元，攜程跌2.47％報46.23美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.18％，折合448.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.42％，折合25.6港元；美團(03690)ADR較港股低0.35％，折合75.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.26％，折合75.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.35％，折合148.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.44％，折合384.3港元。

 

*恒指牛友下移至24000以下駐紮，為預防大市不測安全網*

 

　　昨晚恒指夜期升26點報24510，較現貨高水16點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24534，升89點，較恒指現貨低水40點。

 

　　美國聯儲局公布議息結果前夕環球股市回落，美股之外今早日韓股市見回落，日股微跌韓股跌逾1％，反映市場對沃什的戒心，始終牌面上沃什觀感仍屬偏鷹派，市場須提防。港股方面亦提前回吐，昨日急跌過後港股低位爭持，參考恒指牛熊證街貨分布，昨日貼價牛倉淨增街貨量高即惹來殺身之禍，但恒指急跌後，24200以下仍獲看好資金追捧，24000下方23900至23999累積1642張對應期指張數為最重貨區，料為明日議息過後一個重大支持，初步預計即市24200仍有一定支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

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