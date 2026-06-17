建滔系｜建滔積層板遭建滔集團減持，兩股先跌後升再破頂，北水青徠大行唱好真係無風險？

覆銅板龍頭建滔積層板(01888)股價今年累升近5.8倍後，即遭控股股東建滔集團(00148)配售近1.6億股股份，配售價為每股76元，較建滔板上日收市價折讓11.5%，套現117.8億元，所得款項淨額擬用作加大投資印刷線路板(PCB)業務。不過，建滔板今早（17日）低開半成後即急速反彈，曾倒升逾半成，建滔集團更飆逾一成半，兩股齊再破頂。建滔板目前已銳變成資本市場矚目的AI寵兒，受益於AI基礎設施支出的激增以及更廣泛的行業利好，公司已崛起為核心的上游供應商，最近再啟動新一輪產品漲價，並獲北水連續7日淨買入，兼獲花旗上調目標價至100元，或可趁其受配股消息影響候低吸納，建滔集團近日股價亦強也可吼。

（建滔積層板網頁截圖）

建滔集團折讓11.5%減持建滔板 套現近118億加碼PCB業務

建滔積層板公布，控股股東建滔集團之全資附屬建滔投資，與聯席配售代理訂立大宗交易協議，配售1.55億股股份，每股作價76元，套現約117.8億元。以公司上日收市價每股85.9元計算，折讓達11.53%。今次配售股份約佔建滔積層板現有已發行股本約4.92%。交易完成後，建滔集團於公司持股將由約66.62%下降至61.70%，但建滔積層板仍維持為其非全資附屬公司。公司表示，根據協議，賣方承諾自協議日期起至配售完成後60日期間，不會進一步出售股份（是次配售股份除外）。

建滔集團表示，配售事項所得款項淨額擬用作投資於印刷線路板業務，以提升在生產多層及高密度互連印刷線路板產品的能力；擴大產能以滿足不斷增長的市場需求；加快研發步伐，推動產品升級和創新；償還現有銀行貸款；以及其他公司用途。這些投資將共同增強集團競爭優勢，並鞏固作為全球知名的垂直整合電子材料供應商的地位。配售事項預期可提升集團整體流動資金狀況，從而為集團提供額外財務資源以支持其持續經營及未來發展。

建滔積層板表示，公司認為配售事項將增加股份在市場上之買賣流通量，並擴闊公司股東基礎。更廣泛及更多元化的股東基礎，連同更龐大的公眾持股量，預期將促進股份買賣更趨活躍，繼而提升公司整體市場形象。

（建滔集團網頁截圖）

建滔板啟動新一輪產品漲價 獲北水連續7日淨買入

值得一提，建滔積層板近日發布新一輪產品漲價函，宣佈旗下所有規格FR-4覆銅板、PP半固化片統一上調價格，漲幅達15%，本次調價自新訂單接單之日起正式執行。今年以來，電子玻纖布、覆銅板價格持續上漲，相關樹脂也出現產能缺口，共同推動PCB產業的漲價潮。《央視新聞》報道指，截至6月初，市場上常用規格的電子布已完成年內5輪提價，均價達每米7.4元人民幣，與去年第三季的低點相比，漲幅達到1倍。

另外，據格隆匯數據顯示，南下資金已連續7日淨買入建滔積層板，共計57.7808億港元。過去兩個月，南下資金持有該股的比例已從7.6%升至12.42%。

大摩料全球PCB市場規模三年增逾5倍 花旗升建滔板目標價至100元

摩根士丹利近日發表報告預測，隨着AI集群規模持續擴大，GPU之間的數據傳輸需求呈指數級增長，這將推動光模塊需求快速爆發，當光模塊從400G向800G、1.6T甚至3.2T升級，其內部PCB的材料、層數和製造工藝都將迎來全面升級，從而帶動單塊PCB價值量大幅提升。大摩預計，2025年至2028年，全球AI光模塊PCB市場規模將從6.2億美元增長至37.7億美元，三年增長超過5倍，年複合增速高達83%，遠超同期光模塊60%的增速。

另花旗本月已兩度調高建滔積層板目標價。花旗表示，對建滔積層板今年上半年業績預測更為樂觀，得益於電子級玻璃纖維布在上半年的強勁價格通脹，將該公司上半年盈利預測上調7%，預計上半年營業額同比升80%至173億港元，淨利潤同比增2.97倍至37.1億港元。花旗將建滔積層板在2026至2028年的盈利預測分別上調7%、12%及16%，將目標價上調25%，由80港元調高至100港元，反映高於預期的AI玻纖布盈利能力，維持「買入」評級。

黃偉豪：建滔板股價或波動80元以下才吼 建滔短期較值博110元可考慮

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，建滔積層板宜待股價回吐才吼，就算今日有配股消息也見其不太肯跌，正反映AI帶出來的一些上游產品如印刷線路板、玻璃纖維布等價格繼續拉高，恰巧建滔都有造這些產品兼且規模不小，很受惠漲價情況，所以股價不斷推升，因量多價格又升，盈利前景較理想，但始終升至80幾元，不排除往後再遭減持，股價短期可能會有些波動。另外，雖然公司前景很好，但升至現價估值已頗貴，有貨可繼續持有，無貨則要有些耐性，待每次見其調整幾日，起碼回到80元以下才買會較好，但始終升了很多不宜買太多，只是整個賽道仍很合適，於港股中亦少有此類股可揀，資金只可集中炒某一兩隻股份或某一兩個板塊，所以除非方向有變，否則股價理論上仍會較強勢。

至於建滔集團，黃偉豪指，若論短期股價表現，它可能比建滔積層板好，除因相對落後外，假設繼續炒作建滔積層板AI相關產品漲價，它因持有建滔板同樣很受惠，且若如此次般減持，套現所得亦豐厚，令其有些炒作條件，短期若想追入會較值博，但若從中線來看，它與建滔板有些相似，若計估值同樣不便宜，且它有化工及房地產等其他業務，雖可看作分散業務，但亦可看作被部分拖後腿，故論實際業務面，建滔板較好。若想短期博建滔集團再升，也宜待回至110元附近才考慮，且要定下止蝕位，一旦跌穿10天線約87元這一關鍵短期支持位宜先沽出。

建滔集團半日升16.87%收報115.7元，成交45.27億元；建滔積層板升0.23%報86.1元，成交218.62億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他建滔系相關新聞：

異動股｜建滔積層板低開半成，遭大股東建滔集團折讓逾11%減持套現百億

《Ａ股焦點》PCB概念延續強勢，中材科技、中國巨石漲停

建滔積層板(01888)遭建滔集團(00148)折讓約11.5%減持1.55億股套現近118億元

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽