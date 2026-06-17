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異動股 | 舜宇再飆近一成蘋概股普漲，蘋果計劃明年推iPhone 20周年款

17/06/2026

異動股 | 舜宇再飆近一成蘋概股普漲，蘋果計劃明年推iPhone 20周年款

 

　　舜宇光學科技(02382)現價升9.5%，報81.65元，該股成交約785萬股，涉資6.28億元。

 

　　蘋概股同錄上揚，藍思科技(06613)升4.1%，報28.96元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅23.1%；瑞聲科技(02018)升3.6%，報49.56元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅16.3%；丘鈦科技(01478)升2.8%，報9.3元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅16.5%；富智康集團(02038)跌1.4%，報23.68元。

 

　　據報，蘋果計劃於明年推出紀念IPhone問世20周年的新機型，可摺疊手機亦延後至明年推出。20周年紀念iPhone將採用幾乎覆蓋整個正面的顯示屏，以及向兩側延伸的曲面玻璃設計；可摺疊iPhone將搭載代號「Borneo」的A20 Pro處理器，與IPhone18 Pro、iPhone 18 Pro Max規格相同。


　　
　　另外，蘋果亦計劃明年推出前後配備鏡頭的AirPods。知情人士透露，新款AirPods被設計為蘋果首款以人工智能為核心的可穿戴設備。其搭載的電腦視覺鏡頭並非用於拍照或錄影，而是作為傳感器，為Siri提供視覺環境信息。

撰文：經濟通市場組

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