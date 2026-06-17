異動股｜資金尋覓PCB概念寶藏股，中建材持股中國巨石受捧現飆兩成

中建材(03323)現價升21％，報6.4元，該股成交約1.93億股，涉資11.57億元。

（Shutterstock圖片）

有分析指中建材除了傳統水泥建材業務外，旗下亦持股內地多家新材料企業，生產與AI服務器PCB（印刷電路板）相關的核心材料，如電子布、玻璃纖維、風電葉片、碳玻纖維等。





首先中國巨石(滬:600176)是全球最大的玻璃纖維生產商，也是電子布的核心供應商。現時市值約1741億元人民幣。中國建材持有的29.2％股權，大概值508億元（約550億港元）。





其次是中材科技(深:002080)，主營風電葉片和鋰電池隔膜，總市值約1284億元。中國建材持股60.2％，相當於約773億元人民幣（約830億港元）。

中國建材亦持有碳纖維龍頭中復神鷹(滬:688295)，市值約457億元人民幣，中建材持約31.88％股權，約值145.7億元人民幣（約156億港元），光上述三家企業持有股權價值合共已超過1536億港幣。此外，集團還持有北新建材、中材國際等一系列優質資產。

中國巨石及中材科技兩股今早在A股漲停，中復神鷹現價升3.74％，報53.27元。

現時，恒生指數報24389，跌104點或跌0.4％，主板成交逾1005億元。國企指數報8171，跌68點或跌0.8％。恒生科技指數報4647，跌10點或跌0.2％。

撰文：經濟通市場組

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