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平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

17/06/2026

　　近期內地對網絡平台監管消息不斷，繼上周美團(03690)、阿里巴巴(09988)旗下淘寶閃購、京東外賣在廣東省市監局見證下簽署自律公約，近日三大平台又被深圳市監局約談，要求整改食品安全問題，另市監總局發布「618」促銷合規提示，嚴查虛假降價等行為。美團、阿里及京東股價雖然繼續積弱，但今日（17日）最多僅跌約1%，看來已離見底不遠，近日亦有大行再唱好，或可再吼，當中哪隻較值博？

 

平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

（AP圖片）

 

市監總局發布「618」促銷合規提示　嚴查虛假降價等行為

 

　　市場監管總局昨日（16日）召開2026年二季度例行新聞發布會。市場監管總局新聞發言人、新聞宣傳司司長王秋蘋介紹，針對今年「618」網絡集中促銷，總局提前介入、靠前監管，向各大平台發布「618」網絡集中促銷合規提示，明確六大合規責任，全方位護航消費旺季。第一，嚴把准入關口。落實「守門人」職責，嚴格資質核驗登記，堅決清退無證無照、吊銷註銷、不合規經營主體。第二，嚴管價格秩序。落實明碼標價，公開動態定價規則，嚴查虛假降價、誤導促銷、刷單炒信，保障平台內經營者公平競爭。第三，規範平台規則。清理不合理捆綁條款，推動規則公開透明，不得將「比價」、「跟價」、「運費險」等與促銷活動綁定。健全申訴維權機制，保障商家合法權益。

 

　　第四，嚴控商品質量。強化產品抽檢、風險排查、缺陷召回，嚴防以假充真、以次充好、不合格商品流入市場。第五，嚴審廣告內容。聚焦食品、藥品、醫療、金融、明星代言等重點領域，從嚴審核、及時下架處理各類違法廣告。第六，保障消費權益。嚴格落實7日無理由退貨、「三包」服務，暢通投訴渠道，快速化解消費糾紛。

 

　　王秋蘋表示，下一步，市場監管總局將持續關注平台經濟領域市場秩序，盯緊苗頭性、傾向性風險，開展平台落實對商家資質核驗義務專項行動，梳理平台規則典型問題負面清單，督促企業逐項整改、閉環落實，讓促銷更規範、交易更透明、消費更安心。

 

平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

（Shutterstock圖片）

 

深圳市監局約談美團、淘寶閃購、京東外賣　要求整改食品安全問題

 

　　另外，據「深圳市場監管」微信公眾號消息，針對6月15日全市打擊「幽靈外賣」統一執法行動發現的網絡餐飲食品安全突出問題，深圳市市場監督管理局依法對美團、淘寶閃購、京東外賣三家網絡餐飲平台駐深運營機構負責人進行約談，並現場送達《嚴格落實網絡餐飲平台食品安全主體責任提醒敦促函》。

 

　　約談要求，平台要嚴格對照統一執法行動中發現的虛假地址、一址多店、證照不符、部分門店環境衛生髒亂差等問題，立即啟動全面整改，深入開展自查自糾，舉一反三堵塞管理漏洞，確保問題見底清零。約談強調，平台必須落實食品安全主體責任，從嚴審核入網資質，實地核驗門店與證照信息，嚴禁無證、套證、假證商戶上線，嚴禁跨店委託加工，健全常態化風險排查機制，自覺踐行社會責任，堅決防範「幽靈外賣」亂象反彈，切實築牢網絡餐飲食品安全防線，全力守護市民群眾「舌尖上的安全」。

 

　　美團、淘寶閃購、京東外賣三家平台負責人當場認領全部通報問題，表態要進一步扛起食品安全主體責任，對通報問題馬上整改，做實入網商家資質審核，舉一反三清退虛假地址、證照不符商戶，堅決杜絕類似情況再發生。

 

美團、淘寶閃購、京東外賣簽自律公約　建商戶「黑名單」共享機制

 

　　此外，美團、淘寶閃購、京東外賣本月9日在廣東省市場監管局有關負責人的見證下，共同簽署了《廣東省網絡餐飲行業高質量發展與食品安全自律公約》，推動網絡餐飲行業實現從「被動合規」到「主動治理」，從「規模擴張」到「品質優先」，從「單打獨鬥」到「協同共治」的轉變。公約全文共五章二十一條，圍繞平台主體責任、入網餐飲商戶管理、配送人員關懷、社會共治等方面作出明確約定，首次提出建立跨平台「黑名單」共享機制，對嚴重違法商戶實施跨平台聯合約束，實現「一處違法、全網受限」。同時，廣東省市場監管局與網絡餐飲平台共同簽訂《網絡餐飲食品安全協同共治協議》，協議明確了落實主體責任、嚴把准入關口、建立處置聯動機制、規範信息標識等八項政企聯動機制，共同維護公平有序的市場競爭環境，規範行業經營行為。

 

　　另據《央視新聞》報道，市場監管總局本月11日會同中央網信辦、國家鐵路局，依法約談美團、攜程(09961)、同程(00780)、去哪兒、飛豬、智行火車票、高鐵管家等7家第三方平台企業。三部門針對該7家平台不當宣傳「候補幫搶」及付費選座業務、不當誘導用戶「買長乘短」或「買短乘長」、不當收集和使用平台用戶個人信息等不規範經營問題，要求有關企業嚴格遵守《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》、《電子商務法》、《個人信息保護法》等法律法規規定，落實主體責任，全面規範火車票銷售經營行為，共同維護鐵路售票市場秩序，保障廣大消費者合法權益。市場監管總局等部門將加大監管執法力度，如發現存在涉嫌違法行為，將依法依規嚴肅處理。

 

里昂：阿里管理層有決心爭取更多AI市佔　無懼中國支持建數據中心

 

　　里昂近日發表研究報告指，據報中國政府計劃在未來五年內投資2萬億元人民幣建設數據中心，並獲得中移動(00941)和中電信(00728)的支持，相信這是導致阿里股價回調的原因。該行指，這或會引發市場對算力將走向商品化的擔憂，然而阿里的競爭優勢在於模型即服務(MaaS)和應用層面，而非僅僅是基礎設施即服務(IaaS)，而這正是中移動和中電信無法涉及的競爭領域。

 

　　對於部分投資者質疑阿里的管理文化在AI時代是否具備競爭力，該行認為，大型企業在進軍新領域時，通常面臨著更具挑戰性的組織架構和文化，但同時也擁有強大的資本和資源優勢。阿里的高層管理團隊已展現出爭取更多AI市場份額的決心。

 

高盛料美團外賣提前次季實現盈虧平衡　看好京東下半年業績復甦

 

　　高盛則指，美團的外賣業務利潤復甦前景已變得更清晰，首季業績顯示其單位經濟效益較第二大競爭對手擴大，目前預測公司第二季核心本地商業收入將按年增長5%，核心本地商業EBIT料達31億元人民幣，均好過此前預測。高盛上調美團外賣長期每訂單利潤預測至1元人民幣，並預期可提前於次季實現盈虧平衡，維持「買入」評級，目標價由112港元上調至116港元。高盛亦將美團2026年經調整淨虧損預測調整為1億元人民幣，明年經調整淨利潤預測調整為240億元人民幣，以反映最新的外賣行業競爭格局、到店業務競爭，以及2027年起Keeta在拉美投資或增加等影響。

 

　　另高盛看好京東今年下半年起收入加速及盈利按年復甦，支撐其估值修復。受電子產品及家電去年第二季的高基數所影響，該行預期今年第二季京東零售收入將錄得中至高單位數按年跌幅，惟相關負面因素已獲投資者充分預期。隨著電子產品及家電銷售正常化，加上一般商品維持雙位數增長，預期京東零售增長將於下半年加快，維持「買入」評級，目標價為169港元，京東美股目標價則為43美元。

 

黃偉豪：股價低殘料對監管消息反應不大　惟僅阿里100元可中線吸納 

 

平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪表示，美團、阿里及京東股價見底不出奇，因已跌了很多，壞消息亦已幾乎出盡，但對是否等於可以買入有保留，最怕其始終升不起，是否升得起要看其有否賣點，但論業務及現時資金取態，大家似乎都不想揀此類股份，若揀科技股都會傾向AI產業鏈股份多些。雖然它們業務上最差情況可能都已出現，但業績何時復甦有較似樣增長，仍需要時間實現。只可說它們股價確實夠低，但對是否足夠吸引去買有保留。至於監管消息對它們不是沒影響，但應不會再有特別大反應，始終股價積弱多時，再有新一輪沽壓機會不大。

 

　　黃偉豪認為，當中阿里會稍好，始終它不似美團純是外賣平台，而有AI方面業務方向，現價估值亦足夠便宜，但即使股價已見底，何時回升除了看業務面，也要看資金取向，其實以過去半年所見，很明顯資金不是揀大型科技股，否則指數不會那麼弱，往後第三季可留意資金會否由熱炒的中小型或半新科技股流出，重投大型股，若見此效果阿里會更值博。其實阿里100元估值吸引，但要看中線，不要期望一買入即有很大反彈，但中線應有機會慢慢上試130元以上。總的而言，除了美團不建議買入外，對京東看法也麻麻，始終其業務與美團有些相似，都是偏向單一，純以電商或平台類為主，連帶要看零售情況，若看內地經濟，特別是近日公布的零售數據，其實內部消費仍不太好，所以對其業務面不會看得太樂觀。

 

　　美團今日跌1.2%收報74.4元，阿里跌0.09%報106.9元，京東跌0.45%報111.1元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.45%報445.4元，百度(09888)升1.36%報112.2元，快手(01024)升7.34%報47.7元，網易(09999)跌0.05%報195.5元，小米(01810)跌0.94%報25.42元，嗶哩嗶哩(09626)升0.96%報137.3元。

 

平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

 

平台股｜內地監管消息不斷，美團阿里京東未見急跌可再吼？邊隻最值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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