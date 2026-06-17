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滙豐夥Google雲端拓AI，料每個項目增益逾億美元

17/06/2026

　　滙豐控股(00005)宣布與Alphabet(US.GOOGM)旗下Google Cloud合作，將人工智能（AI）應用於全球業務，預期每個AI項目可帶來逾1億美元（約7.8億港元）的收入或效率增益。這項多年期合作將在未來兩年內，於滙豐內部催生超過200個新的AI應用場景。

 

滙豐夥Google雲端拓AI，料每個項目增益逾億美元

 

　　滙豐是首批明確闡述如何運用AI創造收入及提升效率的環球銀行之一。銀行聲明指，將與Google Cloud及Google DeepMind的工程團隊合作，利用Google最新代理型AI功能（包括Gemini模型及Gemini Enterprise Agent Platform），構建全新的AI工具及程式。

 

　　據了解，滙豐正考慮在未來數年削減約2萬個職位，相當於整體人手約10%。行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）強調，即使AI應用日趨普及，員工在銀行業中仍將保持核心地位，此舉意在安撫員工對職位安全的憂慮。

 

　　環顧同業，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）去年12月表示，AI「將淘汰職位」；花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）稱部分職位「將不再需要」；高盛總裁溫澤恩（John Waldron）則形容員工為「人力裝配線」，認為具備自動化空間。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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