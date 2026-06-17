黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，撤銷擔保即時服刑

電影公司主席兼藝人黃百鳴（原名黃栢鳴）涉於「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹購入股份，被證監會票控一項內幕交易罪。他否認控罪受審，早前被裁定罪成，判囚5個月及罰款逾9.9萬元，獲准保釋等候上訴。

辯方今日（17日）於西九龍裁判法院申請撤銷擔保，獲裁判官高偉雄批准，黃須即時服刑。

現年78歲的黃百鳴，被控於2017年8月25日至10月17日期間，掌握關於天馬影視文化控股有限公司（後更名為傳遞娛樂有限公司）的內幕消息，並慫使或促致其胞妹黃潔珍進行該公司股份交易。控方由外聘資深大律師陳政龍代表，辯方由資深大律師謝華淵代表。

案情指，黃百鳴與子女持有Honor Grace Limited，透過該公司持有天馬影視股份，黃當時擔任董事局主席。2017年8月18日，Nice Rich Group Limited與Honor Grace簽訂備忘錄，同意以每股0.319元購入若干天馬股份。同月25日，黃收到Nice Rich的1000萬元誠意金，當日即向胞妹開出50萬元支票，其後於9月27日、10月4日及10日再各開出50萬元支票，並以WhatsApp指示胞妹「明天低過0.2，盡買」。胞妹其後買入總值約160萬元天馬股份。同年9月17日，天馬短暫停牌，黃確認有獨立第三方有意購入股份。10月，天馬宣布Nice Rich將購入58.71%已發行股本，並以每股0.319元向餘下股份提出強制性無條件現金要約。

審訊期間，辯方反對將WhatsApp訊息呈堂，法庭經案中案審理後，裁定證監會人員取證雖侵犯黃潔珍憲法權利，但純屬誤解法例並無惡意，批准訊息呈堂。辯方一度申請「禁言令」禁止傳媒報道訊息內容，其後撤銷申請。

代表Nice Rich的律師利庭軒作供稱，備忘錄簽訂時未討論買賣股數，簽訂正式協議前交易有機會告吹，惟情況不常見。案件爭議焦點在於「一般合理投資者」會有何反應；辯方結案指控方未釐清定義，控方則引專家證人指，若黃出售股權消息流出，天馬股價將有25%至45%升幅。

撰文：經濟通採訪組

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