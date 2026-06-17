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港股 | 午市前瞻 | 美伊不確定性猶存年底仍有加息機會，建滔套現無礙PCB強勢宜低吼

17/06/2026

　　觀望美聯儲議息結果，港股半日成交仍有1455億元，藍籌表現分化，恒指半日報24403，跌89點或0.4%，主板成交逾1455億元。恒生中國企業指數報8179，跌60點或0.7%。恒生科技指數報4666，升8點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美伊不確定性猶存年底仍有加息機會，建滔套現無礙PCB強勢宜低吼

 

伍禮賢：備忘錄後仍有60日變幻莫測

 

　　美國聯儲局即將於今晚公布議息結果，市場關注沃什上任主席後發表的首次會後聲明，隔晚美股有回吐壓力，亞洲區股市今早低開，但盤中見反彈動力，截至中午日股韓股轉跌為升。港股方面早段曾升過後一度轉勢向下，低見24267後回彈，半日跌幅收窄至不足100點。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，被視為鷹派的沃什首份會後聲明令市場提高關注，尤其市場開始預期今年內會加息一次，沃什論調將會明顯動搖預期。自本周初美伊停火備忘錄消息後，市場加息預期有所降低，但伍禮賢強調今年內加息一次機會仍不細，目前利率期貨顯示12月加息機會仍大於維持不變及減息，預計即使美伊停火備忘錄簽訂，之後60日談判期內不確定性仍高，會影響預期以及實際通脹表現，故仍不宜過份樂觀。

 

　　但他明言不太擔心美股表現，雖然傳統股與科技股及熱炒AI股表現時有分化，但整體三大指數走勢維持一同向上，故不擔心中長線表現，但短期一兩日消息面炒作的確難以估計。

 

建滔板百倍PE夠強勢，無懼大股東套現

 

　　儘管港股存儲概念缺乏，但AI系硬件概念之一的PCB板塊在港熱炒，但連炒數月後終現第一滴血，建滔積層板(01888)以昨日收市計年內累積升幅5.78倍後，母企建滔集團(00148)宣布配售1.55億股股份，每股作價76元，持股量減少4.92個百分點至61.70%，套現約117.8億元。以公司上日收市價計折讓達11.53%。建滔落袋過百億後今早股價最多曾升逾兩成，建滔板曾跌但盤中追捧強勁，半日成功轉跌為升。

 

　　市場憂慮在股價大升過後，建滔大額減持行動有可能為板塊見頂跡象，但伍禮賢反駁指股份是否見頂並不由個別減持行動而言。他認為行業增長趨勢仍在上升，在需求急增供應未見跟隨時預計PCB價格仍會上升，至少未來兩年漲勢仍會持續，認為將會反映在業績之中，減持行動會短期影響股價表現，但他對行業看法仍然正面，中長線保持看好。

 

　　目前建滔板市盈率已達110倍，預期市盈率亦達38倍，但伍禮賢認為在PCB板加價潮下公司業績以及盈測都會上調，以至市盈率以及預期市盈率都會因而下降，認為現行市盈率未完全反映公司前景潛在估值，故現時仍有部署空間。他預期在公司減持價約76元會有較強支持，要加倉或入手要留意該水平。

 

熱炒概念擺脫A股估值影響，芯碁微裝抽得過

 

　　PCB概念熱爆，適逢半年結前新股上市潮，今日宣布招股的六隻新股當中有過半都為AI概念，硬件類有三隻，其中芯碁微裝(09630)(滬:688630)更為PCB概念龍頭。伍禮賢認為按行業增長預期計算，芯碁微裝仍會維持較強表現，投資者不妨多多益善抽新股；雖然股份為H股估價會受A股影響，但早前上市的PCB概念H股勝宏科技(02476)上市後首日股價強勢，預計芯碁微裝也大有機會跑出。

 

撰文：經濟通市場組

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